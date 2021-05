In seguito alla recente comunicazione sul rinvio delle fiere, Mack-Brooks Exhibitions ha annunciato le nuove date per ICE Europe, CCE International e InPrint Munich. La collettiva di mostre dedicate al settore della trasformazione, della carta e ella stampa, programmata dal 22 al 24 giugno 2021, ora si svolgerà dal 15 al 17 marzo 2022 presso il Centro fieristico di Monaco in Germania.

“A seguito della nostra decisione di posticipare ICE Europe, CCE International e InPrint Munich, siamo lieti di poter offrire il nostro solito spazio per gli eventi a marzo. Si spera che ciò garantisca che gli eventi dal vivo possano continuare ad avere un ruolo fondamentale affinchè l’industria globale della trasformazione, della carta e della stampa possa incontrarsi di nuovo. Nel frattempo, offriremo opportunità per scambiare conoscenze, fare rete e sviluppare attività commerciali in un formato online sicuro con ulteriori dettagli sulle offerte digitali che verranno comunicati in seguito”, ha spiegato Patrick Herman, Event Director of the Converting, Paper and Print Events di Mack-Brooks Exhibitions.

Il team eventi ICE Europe, CCE International e InPrint Munich comunicherà strettamente con clienti e partner nelle prossime settimane e mesi. Il team ingrazia tutti gli espositori, i partner, i fornitori e i visitatori per il loro supporto durante questo periodo difficile.