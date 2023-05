In un settore come quello del printing, la crescente richiesta da parte delle aziende di progettazioni grafiche sempre più complesse e flessibili ha creato il bisogno di sistemi di stampa tecnologicamente avanzati, sia dal punto di vista dei software che dell’elettronica.

In linea con questo cambiamento delle esigenze di mercato, NEOS, la nuova eccellenza italiana del settore della stampa digitale per l’industria, sposa da sempre una politica di produzione interna, sviluppando e progettando ogni parte delle proprie macchine per offrire soluzioni personalizzabili secondo le richieste dei clienti e adatte a diverse applicazioni. L’azienda di Fiorano Modenese si avvale infatti di software proprietari che gestiscono l’intero processo produttivo e la gestione del colore delle stampanti inkjet made in NEOS, progettando, per quanto riguarda l’elettronica, sistemi di sincronizzazione e allineamento dei segnali di pilotaggio che le permettono di far fronte alla sempre maggiore velocità di stampa richiesta nel mondo del printing.

Lo studio di soluzioni innovative e gli investimenti in ricerca e sviluppo sono parte integrante del DNA di NEOS, che ormai da anni fa del connubio tra teoria ed esperienza un ingrediente indispensabile del proprio successo. In tal senso, l’azienda ha raggiunto un importante traguardo nell’ambito dei sistemi di visione.

Vision System Technology è uno speciale modulo che può essere installato su tutte le macchine da stampa NEOS. Ciò che lo differenzia dagli altri sistemi presenti in commercio è l’elevatissima risoluzione unita ad un vasto fronte stampa: la combinazione di questi due fattori genera quindi uno strumento estremamente versatile a disposizione delle aziende, utilizzabile dalla prima fase di messa a punto sino al processo finale di stampa.

Nello specifico, questa soluzione hardware/software permette di identificare determinati aspetti dell’immagine stampata, allo scopo di ridurre o eliminare i problemi più comuni della stampa digitale durante il processo stesso: perdita del registro di stampa, mancanza di omogeneità del tono e inaspettata chiusura degli ugelli.

Con registro di stampa si intende la corretta sovrapposizione fra le immagini stampate dalle varie barre colore; in caso di problemi, viene eseguito un test che viene riconosciuto dal Vision System Technology, che interviene calcolando gli sfasamenti longitudinali delle varie testine e le opportune modifiche per riportare il sistema a registro, il tutto durante le fasi di stampa con la possibilità di correggere i difetti automaticamente.

Per garantire invece l’omogeneità del tono, ovvero la corretta equalizzazione del tono su tutto il fronte di stampa di ogni barra colore, Vision System Technology calcola le correzioni necessarie per garantire la massima uniformità di quest’ultimo. Nel caso poi ci sia un malfunzionamento degli ugelli in fase di sparo, che potrebbe compromettere la qualità del prodotto ottenuto, lo speciale sistema di visione di NEOS interviene riconoscendo quali nozzle si stiano comportando in maniera non ottimale, andando a retroagire sulla grafica al fine di minimizzare l’anomalia della testina di stampa.

Vision System Technology è dunque una tecnologia all’avanguardia che sottolinea il grande potenziale di NEOS e la sua continua evoluzione dal punto di vista tecnologico.