La vittoria a Düsseldorf, nell’evento più importante del settore, conferma l’eccellenza dell’azienda monzese nella flessografia

Si è svolta giovedì 30 maggio la serata di Gala per le premiazioni degli FTA Europe Diamond Awards 2024, che celebra il miglior lavoro tra tutte le categorie in gara nell’ambito della prestampa flessografica e del packaging e che ha visto trionfare Roveco con il prestigioso riconoscimento, il più importante a livello europeo. L’evento si è tenuto in occasione di Drupa 2024, la fiera leader mondiale delle tecnologie di stampa che si sta svolgendo a Düsseldorf dal 28 maggio al 7 giugno.

L’annuncio del Best Diamond Awards 2024 ha suscitato grande entusiasmo tra i numerosi partecipanti alla serata. Il premio più importante è stato conquistato da Sacchettificio Nazionale G. Corazza S.p.A. grazie all’utilizzo di un impianto stampa fornito appunto da Roveco, azienda monzese leader nel settore.

Andrea Vergnano, President & Managing Director Roveco afferma: «Vincere questo premio non è solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per nuove sfide e progetti. Una grande motivazione a fare sempre di più e di meglio, guardando ad obiettivi sempre più ambiziosi».

Una grandissima soddisfazione quella di Vergnano e di Federico Paulli, Sales Manager di Roveco, entrambi presenti alla cerimonia, che si somma alla vittoria della categoria “Flexo Print on Film Laminated”.

Continua Vergnano: «La partnership con Sacchettificio Nazionale G. Corazza dura da anni: credo che il nostro segreto sia essere entrambe eccellenze di un Made In Italy che nel settore del packaging è sempre più apprezzato anche all’estero».

Drupa continua a confermarsi come l’evento più importante al mondo per il settore, offrendo non solo le soluzioni tecnologiche più avanzate per il presente, ma anche una visione sulle innovazioni del futuro.