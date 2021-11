Marco Parma è il nuovo Direttore Generale di IST Italia Sistemi Tecnologici

IST (Italia Sistemi Tecnologici S.p.a.) ha nominato, Marco Parma, Direttore Generale della sua sede italiana, a Modena, a partire dal 1° novembre 2021.

Con oltre 30 anni di esperienza nella guida di aziende automobilistiche internazionali, ingegnere del Politecnico di Milano con post-laurea ad Harvard, Parma è rinomato per le sue efficaci capacità di gestione, ristrutturazione e motivazione di squadra. In precedenza European Supply Chain Manager di IMMI, il nuovo Direttore Generale ha ricoperto una serie di incarichi dirigenziali in aziende rinomate: Pirelli Tyres, Brembo, Meridian Technologies, Teksid Aluminium, Sabelt e Brabant Alucast.

“Marco è una figura riconosciuta nell’arena del business globale e vanta un curriculum impeccabile. È con grande piacere che gli do il benvenuto in IST come nostro nuovo Direttore Generale”, ha affermato Massimiliano Mingacci, Direttore Generale Vendite & Marketing della IST, “questo è stato un anno significativo di crescita per IST, in diversi settori globali, siamo fiduciosi che con la leadership di Marco, IST vedrà un’ulteriore espansione in quei settori, sia in termini di portata che di quota di mercato”.

Situata a Modena, in Emilia-Romagna, IST è un’azienda specializzata nella progettazione, produzione e installazione di distillatori di solventi e sistemi di lavaggio riconosciuti per la loro efficienza e affidabilità. Il personale altamente qualificato della ST gestisce un processo di produzione completo a 360 gradi utilizzando materiali sicuri e durevoli per garantire la propria missione di fornire “tecnologie all’avanguardia affidabili per anticipare gli standard di pulizia di domani”.

“È un onore accettare la carica di nuovo Direttore Generale di IST. I miei predecessori, nei 35 anni trascorsi dalla sua formazione, hanno guidato IST a diventare un marchio globale di grande prestigio, il mio compito sarà quello di portarlo al livello successivo”, ha affermato Parma.