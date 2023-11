Con un evento live direttamente dalla sede di Ghent in Belgio, Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) ha presentato a una platea di giornalisti, fra cui noi di Converter, e addetti ai lavori la nuova piattaforma per il taglio digitale Kongsberg Ultimate, una soluzione innovativa, produttiva, altamente performante, con elevati standard di precisione e sicurezza.

Grazie a una nuova tecnologia di comando, un’impressionante velocità di accelerazione fino a 2,74 G e una notevole velocità di taglio di 168 metri al minuto, Kongsberg Ultimate conferma il grande lavoro di ricerca e sviluppo da parte di Kongsberg PCS.

“Siamo consapevoli che i converter di cartone ondulato e di espositori hanno bisogno di strumenti precisi, e il tavolo Kongsberg Ultimate punta a ridefinire gli standard del settore, inaugurando una nuova era di produttività e innovazione, e offrendo un rapido ritorno sull’investimento”, commenta a caldo Stuart Fox, Presidente e CEO di Kongsberg PCS. “La piattaforma ottimizza le operazioni e offre un notevole vantaggio competitivo, oltre a proporsi come un nuovo punto di riferimento per delineare lo sviluppo della produzione di cartone ondulato nei prossimi anni”.

Il progetto Kongsberg Ultimate incorpora sei valori chiave e rappresenta un salto di qualità in ambito tecnologico perché punta a risolvere i problemi tipici della lavorazione di cartone ondulato, caratterizzata da alti volumi di numerosi lotti.

“I converter di ondulato di tutto il mondo devono far fronte a crescenti pressioni per produrre in modo più veloce, più sicuro e più efficiente e soddisfare le esigenze del mercato globale. Per questo motivo ci siamo impegnati a fornire una soluzione ottimale in termini di precisione e produttività”, aggiunge Fox.

“Kongsberg Ultimate è, come dice il nome, il tavolo definitivo per le aziende che vogliono compiere un salto di qualità”.

I sei valori fondamentali di Kongsberg Ultimate per fornire prestazioni ai massimi livelli

Produttività: grazie a un nuovo sistema di comando e alla nuova traversa, Kongsberg Ultimate è sinonimo di progettazione e prestazioni di ultima generazione. Consente un notevole aumento della produttività e un rapido ritorno sull’investimento.

Precisione: la traversa personalizzata di Kongsberg Ultimate, costruita in fibra di carbonio con estrema cura dei dettagli, garantisce una rigidità impareggiabile e applica una pressione costante di 50 kg. La telecamera della testa portautensili migliora ulteriormente la precisione: ogni taglio è perfettamente in linea con gli standard di settore più rigorosi.

Sicurezza: la soluzione di sicurezza Kongsberg SmartzoneTM è un sistema innovativo a due zone con comando di prossimità, sviluppato per un perfetto connubio tra sicurezza ed efficienza. Le luci LED intuitive consentono inoltre di tenere sempre sotto controllo lo stato della macchina, per un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.

Tempi di attività: grazie alle nuove funzioni per gli avvisi di autodiagnostica e per le operazioni da remoto, abbinate ad avanzate tecnologie tipiche di altri settori industriali, Kongsberg Ultimate offre i massimi tempi di attività e utilizzo.

Esperienza utente: gli operatori sono il cuore pulsante di ogni produzione. Partendo da questa premessa, Kongsberg Ultimate ha in dotazione l’intuitiva interfaccia IPC 3.0 con schermo tattile per migliorare l’esperienza dell’operatore. I pulsanti facilmente accessibili sulla macchina rendono più facile ogni attività.

Sostenibilità: Kongsberg Ultimate fa ampio uso di materie riciclate e facilmente riciclabili, e di altri materiali a ridotto impatto ambientale, perché Kongsberg PCS si impegna per un futuro più green.

“Abbiamo lavorato in modo creativo affinché il nostro futuro sia basato su una macchina di cui i clienti e il nostro team possano essere orgogliosi. Kongsberg Ultimate non segna solo un’evoluzione, ma un salto di qualità nella tecnologia di produzione dell’ondulato, e sottolinea il nostro grande impegno per il futuro di questo comparto. Questo traguardo straordinario consolida la posizione di Kongsberg PCS come leader di settore e conferma che le nostre innovazioni aiutano le aziende a crescere in un mercato in continua evoluzione”, ha commentato Stuart Fox durante la presentazione del nuovo tavolo di taglio digitale presso la sede centrale dell’azienda a Ghent, in Belgio.

Alcune immagini dall’evento: