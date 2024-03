La sicurezza informatica è una delle sfide più cruciali e dinamiche di oggi, per i cittadini ma soprattutto per le imprese. Da qui la domanda crescente di professionisti specializzati in Cybersecurity. Per fronteggiare il rischio di attacchi informatici volti ad accedere, modificare o distruggere informazioni sensibili, interrompere l’operatività o richiedere un riscatto, le aziende manifestano la necessità di affidarsi in outsourcing o meglio ancora di integrare nel proprio organico un esperto in sicurezza informatica che svolga il ruolo di “guardiano” del mondo digitale. Addestrato per identificare, prevenire e rispondere a qualsiasi minaccia informatica, il Cybersecurity Specialist è, dunque, una figura chiave nell’attuale panorama digitale e lavora a stretto contatto con tutti i reparti aziendali.

La professione del Cybersecurity Specialist si declina in una duplice attività, che coniuga l’arte di difendere e di attaccare. Da un lato è responsabile della protezione degli asset informatici di un’azienda a livello difensivo: monitora l’ambiente IT, con l’obiettivo di rilevare eventuali indicatori di compromissione e attività sospette, e neutralizza le minacce in tempo reale, seguendo procedure specifiche per limitare i danni. Allo stesso tempo, grazie alle approfondite competenze in ambito di tecniche di hacking, è incaricato di simulare attacchi reali, per identificare eventuali punti deboli nel sistema e nelle procedure di sicurezza aziendali.

“Nell’era dell’Information Technology è sempre più cruciale avere all’interno della propria realtà aziendale figure professionali con skill specifiche in ambito di sicurezza informatica”, dichiara Valerio Momoni, Amministratore Delegato di 24ORE Business School. “Ogni impresa, indipendentemente dal settore in cui opera, ha bisogno di esperti in Cybersecurity. E grazie alla collaborazione attiva con migliaia di aziende, siamo in grado di mettere a fuoco i trend del mercato per identificare le professioni del futuro e quelle emergenti già oggi. E sicuramente stiamo assistendo a una crescita esponenziale della domanda di specialisti in Sicurezza Informatica, per cui si aprono interessanti opportunità di carriera”.

Trattandosi di una professione emergente, gli interessati, oltre alle attitudini personali e ai percorsi di laurea, devono avvalersi di approfondimenti specifici con percorsi di studio dedicati e di alto profilo. 24ORE Business School, la scuola di business che da trent’anni opera nel mercato dell’education e della formazione manageriale, propone il Master in Cybersecurity e Data Protection, in partenza il prossimo 18 aprile, che può essere seguito online, anche in modalità asincrona, rendendolo compatibile con la gestione dell’attività lavorativa in essere. Il Master è rivolto a professionisti, manager e consulenti che già operano nel settore IT/Security e Data Protection Security, interessati ad acquisire le competenze specifiche per mettere a punto strategie di sicurezza in grado di permeare tutta l’attività aziendale, prevenendo e gestendo il rischio di attacchi informatici.