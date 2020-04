Elitron supporta i propri clienti impegnati a produrre dispositivi di protezione individuali

Il team di assistenza clienti Elitron è a lavoro per supportare molti dei clienti che hanno optato per la riconversione della produzione per produrre attrezzature mediche urgenti, utili per combattere l’ulteriore diffusione di COVID-19 principalmente: produzione di mascherine, visiere e tute protettive da lavoro monouso.

In Italia abbiamo prima assistito alla riconversione della produzione da parte di alcune delle più prestigiose aziende italiane: Armani, Ferrari, Gucci e Prada, per citarne solo alcune. Ora tante altre attività si sono unite e tra queste molti clienti Elitron che producono tutto il giorno per soddisfare la domanda.

Anche Elitron ha contribuito aggiornando specificamente i propri sistemi di taglio in modo che possano iniziare immediatamente a tagliare per il COVID-19 e supportando le richieste ricevute attraverso il sistema di incentivi governativi #Curitalia #Invitalia per le aziende che desiderano convertire la propria produzione.

Elitron continua a monitorare attentamente COVID-19, situazione che coinvolge inevitabilmente i suoi partner e clienti in tutto il mondo ed è per questo che l’Azienda si impegna ogni giorno al 100% per supportarli, continuando a proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, clienti, della comunità e dei fornitori, durante questo momento che ci mette tutti alla prova.