Ecoimballaggi: CSI è ora accreditato per le prove di biodegradabilità e compostabilità degli imballaggi

I produttori italiani del settore imballaggi potranno rivolgersi a CSI anche per le prove previste dalla UNI EN 13432, la norma che definisce le caratteristiche che devono avere gli imballaggi per poter essere considerati biodegradabili e compostabili.

Un accreditamento che viene a rafforzare ulteriormente il ruolo di CSI, già riconosciuto nel settore degli imballaggi quale autorevole polo di riferimento per le attività di prova su materiali per imballaggio, in particolare di quelli a contatto con gli alimenti e di quelli per il settore farmaceutico e alimentare.

Secondo la norma UNI EN 13432, un materiale per definirsi “compostabile”, deve

possedere le seguenti caratteristiche:

• biodegradabilità: ossia la capacità del materiale di venire convertito in anidride carbonica sotto l’azione di microorganismi. Le condizioni di test da adottare sono quelle previste dalla UNI EN ISO 14855-1:2013 e dalla UNI EN 10046:2003, che indica che il materiale deve essere in grado di degradarsi almeno del 90% nel giro di 6 mesi

• grado di disintegrazione: la prova di disintegrazione dell’imballaggio avviene secondo la norma ISO16929:2013. A contatto con un rifiuto tipo per un periodo di 3 mesi, la massa risultante del materiale testato, dopo vagliatura su setaccio da 2 mm, deve avere un peso inferiore al 10%

• assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio: il compost risultante dal processo di compostaggio non deve avere effetti ecotossici sulle piante superiori e il compost deve essere di buona qualità • il materiale da compostare deve avere una concentrazione dei metalli pesanti inferiori a quanto richiesto dalla norma.

La conformità alla norma UNI EN 13432, lo ricordiamo, soddisfa uno dei requisiti della

Direttiva Europea sul Packaging (94/62/EE) ed i requisiti per la commercializzazione

delle borse leggere ed ultraleggere (shopper) previsti dalla Legge n. 123 del 3 agosto

2017.

Biodegradabilità e compostabilità sono elementi cardine in un processo di economia

circolare. Avere la certezza di affidarsi a una struttura accreditata, affidabile,

competente, con un team di tecnici costantemente aggiornato sulle evoluzioni

tecnologiche e normative, è un valore aggiunto per quella responsabilità sociale e

ambientale alla quale sempre più sono richiamati i produttori di imballaggi, da parte

dei consumatori e del mercato in generale.