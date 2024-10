Oggi disponibile per integrare l’unità di stampa digitale ink jet ai sistemi di stampa e finitura presenti sul mercato, il modulo di integrazione N730i si aggiunge al portafoglio Domino per rispondere alla crescente domanda di stampa ibrida ad alta qualità (1200 dpi). L’approccio modulare del modulo di integrazione N730i aiuta gli etichettifici a creare una linea di stampa e finitura personalizzata, economica e a prova di futuro nella configurazione scelta, combinando le tecnologie digitali all’avanguardia di Domino con la stampa flessografica per offrire il meglio di entrambi i metodi di stampa.

La stampa e finitura ibrida digitale nel mercato delle etichette sta diventando sempre più accettato. Ciò è dovuto principalmente alla crescente domanda di stampa a basse tirature, alla crescita dell’e-commerce, alla stampa di alta qualità nel packaging e all’etichettatura e all’aumento della stampa personalizzata. Domino ha già ottenuto un notevole successo con il 29% delle installazioni della versione N610i in configurazione ibrida.

Rilasciato il 9 settembre al recente “Labelexpo Chicago”, il modulo di integrazione N730i utilizza il collaudato motore di stampa N730i. Sfrutta le funzionalità Domino i-Tech, la tecnologia della testina di stampa BITSTARTM e gli inchiostri proprietari privi di TPO, per produrre dettagli fini, inclusi micro testi e caratteri CJK, con una qualità superba. Questa tecnologia, offre stampe ad alta risoluzione da 1.200 dpi e una produttività fino a 70 metri al minuto in tutti i colori, inclusa la stampa del bianco ad alta opacità alla massima velocità. Il Sunrise DFE (Digital Front End) offre RIP in linea in tempo reale per etichette con personalizzazione e dati variabili, semplificando le tirature di stampa con più SKU (versioni), senza necessità di preparazione offline.

Il modulo di integrazione N730i consente agli etichettifici di integrarlo nei sistemi preferiti. Siamo lieti di essere uno dei pochi fornitori a offrire la flessibilità di questa configurazione.

DOMINO N610i-R: un retrofit compatto da inserire in linee di produzione tradizionali esistenti

Il modulo di retrofit digitale N610i-R è stato progettato per trasformare la macchina da stampa flessografica esistente di un etichettificio in una soluzione ibrida digitale versatile.

Il nostro modulo di stampa inseribile nelle linee già esistenti di stampa e finishing ha avuto un lancio graduale un anno fa, quando abbiamo mostrato la stampante ink jet UV N610i-R al nostro stand Labelexpo Europe.

La compatta N610i-R viene posizionata sopra una linea flessografica e finitura esistente, eliminando la necessità di spazio aggiuntivo e aggiungendo nuove funzionalità digitali integrandosi perfettamente con l’attuale linea produttiva.

Gli etichettifici hanno ora la possibilità di utilizzare la N610i-R per prolungare la vita della loro macchina da stampa flessografica esistente. La combinazione della tecnologia digitale e flessografica li aiuterà ad aprire nuove opportunità, consentendo loro di offrire un’eccellente qualità di stampa e flessibilità di produzione, sfruttando al tempo stesso tempi di consegna rapidi e produzione non-stop per lavori con più SKU (versioni).

Garantire la massima tranquillità con R-Scan

Il controllo di qualità è un elemento critico nella produzione di etichette. Siamo quindi lieti di annunciare il rilascio del sistema a telecamere di monitoraggio e ispezione in linea R-Scan di Domino, che è ora disponibile come componente aggiuntivo opzionale per N730i e N730i-F. Sviluppato in collaborazione con Lake Image Systems, società specializzata in ispezione e qualità della stampa, una società del gruppo Domino. R-Scan offre una famiglia di strumenti automatizzati per la garanzia della qualità di stampa e dei dati variabili per ridurre al minimo gli sprechi.

Con tempi di configurazione minimi, R-Scan fornisce il monitoraggio automatizzato della qualità di stampa, delle deviazioni del colore e della registrazione ad alta velocità, con avvisi acustici e visivi. Il rilevamento rapido degli errori migliora l’efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) riducendo gli sprechi, le rilavorazioni e i tempi di inattività associati, aiutando al contempo gli etichettifici a fornire etichette di qualità affidabile.