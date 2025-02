COIM tra i protagonisti del libro realizzato dall’Università LIUC

COIM è stata selezionata tra le migliori aziende che hanno integrato strategie di economia circolare nel proprio business e inserita all’interno del libro “La transizione delle imprese verso l’economia circolare – buone pratiche e fattori abilitanti” realizzato dall’Università LIUC, a cura di Andrea Urbinati, docente presso la Scuola di Ingegneria Gestionale della LIUC.

Il libro prende in esame 12 aziende del territorio lombardo e zone limitrofe, differenti tra loro in termini di prodotto, dimensioni e ambiente, che si sono impegnate nella transizione verso un’economia circolare: lo scopo è quello di condividere percorsi virtuosi, nonché esempi pratici su come implementare strategie di circolarità per un futuro più sostenibile, innescando così un’importante riflessione.

COIM si è distinta per aver avviato nei suoi modelli di business pratiche di economia circolare, impegnandosi così a ridurre l’impatto ambientale. Un esempio delle diverse attività è stato lo sviluppo di adesivi biodegradabili, riciclabili e compostabili che hanno valorizzato l’aspetto di sostenibilità, mantenendo elevate performance e applicando poi lo stesso principio anche alla divisione inchiostri. A ottobre dello scorso anno, ha pubblicato inoltre il suo primo Bilancio di Sostenibilità di Gruppo (terzo per S.P.A), raccontando i progressi nella governance economica, ambientale e sociale e gli obiettivi futuri fissati a livello globale.

Il libro è stato presentato lo scorso 27 Gennaio presso l’Università LIUC in occasione del primo di tre appuntamenti in programma, con la presenza di Luca Gianzini, Marketing and M&A Manager di COIM GROUP, che ha portato sul palco la testimonianza di Coim

“Siamo orgogliosi di essere stati inseriti all’interno di un libro dedicato alle eccellenze dell’economia circolare, un’opera che celebra le aziende che si distinguono per il loro contributo positivo verso la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile. Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza la passione, la competenza e l’impegno di tutti i nostri collaboratori, che ogni giorno lavorano per rendere COIM un punto di riferimento nel settore. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo successo!” – commenta Luca Gianzini, Marketing and M&A Manager di COIM GROUP.