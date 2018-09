Cartotecnica Postumia si affida alle lastre flexo digitali Asahi AFP™-DSF

Massima qualità su supporti abrasivi e prestazioni eccezionali con inchiostri a base acqua i fattori decisivi

Cartotecnica Postumia, produttrice di sacchetti a fondo quadrato per l’industria alimentare, shopping bag personalizzate e rotoli di carta stampata per macchine confezionatrici automatiche, si affida alle lastre flessografiche digitali Asahi AFP™-DSF per soddisfare le esigenze di massima qualità dei suoi clienti in tutto il mondo. Cartotecnica Postumia, che di recente ha celebrato il suo cinquantenario, usa le lastre Asahi da 25 anni, appoggiandosi alla vicina fotolito Thema Studio per la produzione di lastre.

“Thema Studio è un fornitore esperto e ha perfezionato negli anni la qualità degli impianti forniti” spiega il direttore generale Pierluigi Gava. “Il segreto del nostro successo è un’ottima comunicazione tra la nostra azienda e Thema Studio, abbinata all’eccellente tecnologia delle lastre Asahi. Thema Studio ci informa che di tanto in tanto testa altre lastre, che però non offrono le prestazioni delle lastre Asahi: richiedono interruzioni della macchina da stampa per la pulizia durante le tirature e presentano altri problemi relativi alla qualità. Ci fidiamo della loro opinione!”

A conferma della qualità ottenuta con le lastre Asahi, FTA Europe ha insignito Cartotecnica Postumia del

primo premio Diamond Award per stampa flessografica a banda stretta su carta ed etichette, in occasione della seconda edizione degli FTA Europe Diamond Awards, maggio 2018. Il lavoro presentato da Cartotecnica Postumia è stato stampato in sette colori più verniciatura opaca a base acqua e verniciatura lucida UV. “Non sono certo che avremmo potuto realizzare questo lavoro vincente senza la qualità ottenuta grazie alle lastre Asahi DSF” aggiunge Gava. “La Asahi AFP™ DSF è la migliore lastra sul mercato per stampa di alta qualità su carta, per supporti che variano dalla carta kraft abrasiva ai liner patinati.”

I vantaggi della tecnologia delle lastre Asahi



La lastra digitale di media rigidità Asahi AFP™-DSF eleva i risultati di stampa a un nuovo livello qualitativo. È progettata per ottenere delle buone alte luci con un eccellente trasferimento dell’inchiostro su supporti abrasivi. Ottimizza l’equilibrio tra la stesura dell’inchiostro nei fondi pieni e la stampa delle alte luci, producendo una copertura di inchiostro senza confronti, con aumento del punto ridotto nei toni medi e alte luci brillanti anche alla massima velocità di stampa. Garantisce particolare stabilità per la stampa di imballaggi flessibili su film e carta con gli inchiostri a base d’acqua utilizzati da Cartotecnica Postumia.