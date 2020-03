Annullata anche l’edizione di Viscom regional a Bari prevista per il 17-18 aprile

Reed Exhibitions Italia, a fronte delle nuove disposizioni emanate dalle Autorità Pubbliche relative all’emergenza legata al coronavirus in Lombardia, e tenendo conto dell’ordinanza emessa da Regione Lombardia e dal Ministero della Salute di sospendere manifestazioni e di eventi in tutta Italia, ha deciso di annullare l’appuntamento regionale previsto sul territorio pugliese nel mese di aprile.

“E’ un provvedimento preso nel rispetto della gravità della situazione che stiamo attualmente vivendo – afferma Massimiliano Pierini Managing Director Reed Exhibitions Italia. Compiere questa dura scelta non è stata facile ma vogliamo rispettare le regole indette dalle Autorità pubbliche e dare massima priorità alla sicurezza del nostro Paese. Siamo convinti che i nostri espositori, visitatori e i media comprenderanno la nostra decisione di tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti nell’evento”.

Tutto il team di Viscom Italia è a disposizione di clienti, visitatori e professionisti per ogni necessità o richiesta di maggiori informazioni al riguardo.

Sin da ora confermiamo il prossimo appuntamento di Viscom Regional a Bari previsto per aprile 2021. Sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle future date.

Nel frattempo vi aspettiamo dal 22 al 24 ottobre 2020 pad. 8/12 di fieramilano per vivere una nuova ed emozionante edizione di Viscom Italia 2020.