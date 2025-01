Epson Italia, in collaborazione con Associazione Nazionale Donne dell’Olio e Nexidia, lancia EVOilàbel 2025, contest di progettazione grafica per la miglior etichetta di olio EVO, aperto ad agenzie di comunicazione e designer freelance che intendono esprimere la propria creatività in uno dei settori più significativi dell’economia italiana, con un’attenzione particolare alla parità di genere.

Il contest nasce con due obiettivi: da un lato intende stimolare, attraverso l’etichetta, elemento fondamentale per il riconoscimento del prodotto, i creativi italiani nella valorizzazione dell’olio extra vergine, un prodotto che è tra i cuori pulsanti del Made in Italy nel mondo; dall’altro vuole celebrare l’inestimabile contributo delle donne nei settori dell’olivicoltura, della cultura e dell’imprenditoria, senza cui lo stesso olio italiano non avrebbe raggiunto lo status che oggi subito lo identifica.

L’etichetta che meglio rappresenterà questa duplice anima del prodotto olivicolo sarà la vincitrice e verrà stampata in 4.000 copie con tecnologia Epson, uno dei protagonisti nel settore del labelling di alta qualità, andando a rivestire gli omaggi istituzionali che l’Associazione Nazionale Donne dell’Olio distribuirà nelle missioni che la vedranno impegnata tra il 2025 e il 2026.

“Come società attiva nel mercato del labelling – afferma Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – siamo molto felici di questo progetto sviluppato insieme all’Associazione Nazionale Donne dell’Olio. Grazie alla nostra tecnologia di stampa, non soltanto contribuiamo alla realizzazione dell’etichetta, ma promuoviamo anche un prodotto tipico della nostra cultura agroalimentare dando risalto all’imprenditoria femminile nell’ottica dell’inclusione, un valore che condividiamo totalmente con l’Associazione e che è anche una delle caratteristiche fondanti della filosofia Epson.”

Le iscrizioni, totalmente gratuite, sono aperte sul sito www.evoilabel.it fino al 29 gennaio, data in cui per gli iscritti inizierà un percorso scandito dal nutrito ecosistema di partner che collaborano al progetto. La formazione verrà fornita da: Gruppo Saida (vetri e chiusure), Luxoro (foil e tool di nobilitazione), Elle Commerciale (stampa etichette) e Fedrigoni (carte autoadesive) con l’obiettivo di fornire consigli e approfondimenti nel proprio ambito specifico ad agenzie e freelance chiamati a progettare le etichette. Ampio spazio verrà dedicato alle tecniche di stampa con Epson Italia e Stefano Torregrossa di O,nice! Studio e all’approfondimento sul prodotto “olio extravergine d’oliva Italiano” a cura dell’Associazione Nazionale Donne dell’Olio.

Ci sarà quindi l’appuntamento a SOL2EXPO Verona, dove i promotori presenteranno il progetto con un focus sul packaging, ponendo ufficialmente fine al periodo di preparazione al contest. Entro il 4 aprile gli elaborati finali dovranno essere consegnati, prima di ricevere il giudizio da una giuria composta da tutte le realtà che hanno reso possibile EVOilàbel 2025.

Tra il 13 e il 15 maggio avverrà la proclamazione ufficiale del vincitore, con la consegna del Primo Premio a Milano, nella cornice della fiera PCD & PACKAGING PREMIÈRE, media partner del contest assieme a Print Lovers, testata giornalistica specializzata nel settore packaging.

Il primo classificato, oltre alla stampa delle 4.000 copie, vincerà anche una stampante professionale SureColor SC-P900 messa in palio da Epson. Ma l’orizzonte dei riconoscimenti non si esaurisce qui: la giuria, su segnalazione dell’Associazione Nazionale Donne dell’Olio, assegnerà anche un Premio WOW all’etichetta che più avrà stupito dal punto di visto creativo i suoi componenti. Chi otterrà questa menzione, riceverà uno spettrofotometro SD-10, sempre targato Epson.