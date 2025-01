Dal 5 al 7 maggio 2025 la filiera manifatturiera (in tutte le sue componenti), sarà al centro di Zoomark 2025, la fiera internazionale b2b del pet food e del pet care che ogni due anni riunisce a Bologna l’industria e i professionisti del settore dei cinque continenti.

Factory, questo il nome dell’area speciale che prenderà vita tra i padiglioni di BolognaFiere, raggrupperà i fornitori al servizio dell’industria per creare una nuova opportunità di business a Zoomark.

“L’area Factory metterà in risalto le principali innovazioni nella catena di approvvigionamento, per creare nuove opportunità di business fra operatori industriali – spiega Luisa Bersanetti, Exhibition Manager di Zoomark. – Il progetto coinvolge i leader tecnologici e precursori di nuovi trend nel loro settore di riferimento: aziende che propongono materie prime, ingredienti strategici per il food, premix e semilavorati,quelle specializzate nella fabbricazione di macchinari per la produzione e l’imballaggio o nel packaging e tutte le imprese che sviluppano soluzioni all’avanguardia per la logistica, i servizi all’industria e alla distribuzione e che ricoprono un ruolo sempre più rilevante anche per il mercato del pet. Factory – sottolinea Bersanetti – rappresenterà, per tutte queste aziende, il palcoscenico ideale per entrare in contatto con un settore dinamico come quello pet, che vale 7 miliardi di Euro, che cresce ogni anno a doppia cifra e non conosce crisi. Si tratta di un’industria che da sempre è aperta all’innovazione ed è non solo estremamente ricettiva nei confronti di nuove realtà, ma anche alla continua ricerca di potenziali fornitori”.

Packaging in primo piano: sempre più sostenibile e smart

L’importanza del packaging è cruciale nella sua funzione pratica di conservare l’integrità del prodotto (nel pet food contribuisce a mantenere inalterati i valori nutrizionali), ma anche come fonte di informazioni per il pet owner e strumento fondamentale di comunicazione per attirare la sua attenzione sulla qualità di alimenti, lettiere e accessori.

I proprietari di animali sono consapevoli dell’impatto ambientale degli imballaggi. Secondo una recente indagine Nomisma per Zoomark, la sostenibilità è una componente sempre più rilevante per i pet owner italiani, considerando che il 46% degli intervistati afferma che porrà maggiore attenzione a questi aspetti nei prossimi 2-3 anni.

È inevitabile che tale sensibilità stia spingendo i produttori a esplorare confezioni più ecologiche e a proporre al consumatore soluzioni innovative. A maggior ragione, dopo che il Parlamento europeo ha dato il via libera, lo scorso aprile 2024, alle nuove norme su riuso e riciclo degli imballaggi per renderli ancora più sostenibili, riciclabili e quindi ridurre drasticamente i rifiuti.

Senza dubbio, verrà loro incontro l’integrazione tecnologica che contribuisce a rimodellare le proposte di imballaggio, dando vita a confezioni “smart”.

Factory sarà quindi il palcoscenico ideale per le aziende del mondo del packaging, per lanciare nuovi prodotti, annunciare innovazioni e rivelare o rafforzare la propria immagine aziendale al mondo del pet internazionale.

Tutti i dettagli per esporre a Zoomark 2025 e per contattare la segreteria organizzativa a cui chiedere maggiori informazioni su Factory a questo LINK.