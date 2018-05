Zünd a Fespa 2018: produttività grazie alla collaborazione nella finitura digitale

A Fespa 2018 Zünd presenterà un’ampia gamma di sistemi di taglio multifunzionali ad alte prestazioni configurati per una finitura automatizzata efficiente. Le soluzioni del leader del mercato svizzero saranno esposte in vari stand, tra cui lo stand Zünd B50 nel padiglione 1.2, nella Digital Corrugated Experience Zone e in diversi stand dei partner Zünd.

A Fespa 2018 Zünd dimostrerà ancora una volta quanto i suoi sistemi modulari di taglio Zünd siano al centro di un flusso di lavoro di produzione digitale senza interruzioni. Durante la fiera, Zünd dimostrerà il suo impegno per l’integrazione di un flusso di lavoro senza interruzioni, fornendo soluzioni di taglio installate presso gli stand di noti fornitori del settore come HP, Kornit e Dover Digital Printing.

Con HP Latex R Series, HP sta introducendo una nuova generazione di stampanti latex in grado di stampare supporti flessibili e rigidi. Per taglio e finitura, HP collabora con Zünd e con il sistema S3 M-800 è in grado di elaborare un’ampia gamma di diversi tipi di materiali.

Presso lo stand Dover Digital Printing, i visitatori avranno l’opportunità di assistere ad un flusso di lavoro di produzione digitale integrato in azione, che comprende tutte le fasi di realizzazione di magliette sportive: dal design alla stampa, al taglio eseguito su una Zünd S3 L-1600 con sbobinatore a culla, per attivare all’articolo finito. Lo sbobinatore a culla fa avanzare i tessuti elastici utilizzati frequentemente per l’abbigliamento sportivo nel sistema di taglio con un processo privo di tensione e pieghe. Nella Sports Factory di 250 metri quadrati, Caldera, MS Printing Solutions, JK Group, Monti Antonio e Zünd collaborano con marchi sportivi leader come Nike, Puma e Adidas per mostrare un flusso di lavoro completo per la produzione di maglie personalizzate per giocatori di calcio.

Un’altra soluzione di taglio che mostra la produttività di Zünd è visibile presso lo stand Kornit Digital nel padiglione 1.1. Kornit Digital offre soluzioni di stampa tessile digitale per abbigliamento e arredamento per la casa con sistemi che vanno dalle stampanti entry-level alla produzione di massa e ad alta velocità, bobina-bobina. Per un taglio e una lavorazione efficienti e affidabili di diversi tipi di tessuti, lo stand Kornit usa il sistema di taglio S3-1200 estremamente avanzato e versatile.

Nell’area demo/training “Digital Corrugated Experience”, i partecipanti a Fespa scopriranno tutti i vantaggi del taglio digitale degli imballaggi e degli espositori per la vendita al dettaglio realizzati in cartone ondulato. Anche in questo settore, Zünd è presente come fornitore di soluzioni leader del mercato. Il “Trends Theatre” nel padiglione 3.1 è dedicato alle presentazioni di vari processi di produzione nell’ambito della stampa tessile digitale e nella stampa di imballaggi, prodotti pubblicitari e promozionali, nella stampa industriale e decorativa. Stefan Lang, responsabile vendite e marketing e membro del Consiglio di amministrazione di Zünd, parteciperà a una tavola rotonda dal titolo “Scatole, Scatolette – Stampa digitale e industria degli imballaggi” (17 maggio, 14:00, padiglione 3.1, Stand A40).