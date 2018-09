Zünd a Fachpack con le soluzioni per il taglio industriale

Durante la Fachpack 2018, che si terrà a Norimberga dal 25 al 27 settembre, Zünd metterà in evidenza l’automazione modulare del processo di finitura. Il produttore leader di sistemi di taglio digitali presenterà tra l’altro una nuova soluzione da integrare nella fabbricazione industriale.

Con le sue soluzioni di automazione versatili, Zünd mette a disposizione numerose possibilità per incrementare in modo sostenibile la produttività, riducendo al minimo l’impiego di personale. Questa gamma include dai cambiautensili completamente automatici, grazie ai sistemi robotici collaborativi, fino alle linee di produzione integrate per il trasporto di materiale completamente automatico. A Norimberga (padiglione 7A, stand 628), Zünd presenterà un sistema di carico e scarico di nuova concezione per l’utilizzo negli ambienti industriali. Con un’altezza della pila di fino a 1,5 m, questa soluzione consente tempi di esercizio più lunghi e senza interruzioni, garantendo la produzione efficiente e redditizia di grandi quantitativi. Con il cutter G3 con funzionamento tandem, Zünd ci mostra il taglio di cartone ondulato o materiale espanso senza interruzioni e senza l’alimentazione automatica di materiale. In questo caso, le operazioni di carico/scarico e la produzione avvengono parallelamente. Inoltre, il cutter è dotato del cambiafresa automatico ARC, che può alloggiare fino a otto frese. In questo modo viene ulteriormente semplificata la lavorazione con frese differenti. L’operatore mantiene sempre la visuale sulle frese e riesce a ridurre al minimo il tempo necessario per la sostituzione, utilizzando il cutter in maniera ancora più efficiente.

“Chi produce servizi di imballaggio lavora sotto costante pressione, in termini di tempo e di margini. Con le nostre soluzioni di taglio e di trasporto dei materiali modulari è possibile soddisfare le esigenze di ogni cliente per quanto riguarda il grado di automazione e sostenerli nel rendere ancora più efficiente e redditizia la lavorazione finale”, spiega Roman Hasler, Segment Manager Packaging.

Per esempio, usando la robotica collaborativa. Zünd ci mostra come è possibile impiegare tale tecnologia in un ambiente semi-industriale con un braccio robotico di Universal Robots: su un cutter S3 Zünd preleva i pezzi tagliati finiti e li deposita nella posizione predefinita.

La pianificazione intelligente, il controllo e il monitoraggio della produzione sono decisivi per una produzione efficiente. La suite software Zünd Cut Center ZCC mette a disposizione dell’utente un centro di comando virtuale per la lavorazione digitale finale. Con le nuove caratteristiche – tra cui i metodi di registrazione ancora più rapidi, la pianificazione della produzione ancora più chiara o la dashboard, con cui l’utente può avere sott’occhio in qualsiasi momento i dati di prestazione del cutter – la versione 3 di ZCC offre all’utente maggiore flessibilità e comodità.