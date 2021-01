Zund: 4 e 5 febbraio 2021 l’evento in streaming dedicato alla lavorazione dei materiali Dispa®

Zund inaugura il 2021 con un inedito calendario di eventi virtuali dal titolo “Zund Application Spotlight”. Gli appuntamenti online saranno dedicati di volta in volta a specifiche applicazioni o materiali particolari, che possono essere lavorati con i sistemi da taglio Zund. In ogni singolo evento tematico verranno coinvolti partner e fornitori di materiali per condividere esperienze e conoscenze tecniche approfondite.

Il primo appuntamento, intitolato “Dispa®, a green product with many fabrication options”, è in programma per i prossimi 4 e 5 febbraio 2021 e sarà rivolto ai clienti del mondo Sign & Graphics. I riflettori saranno puntati su Dispa®, il cartone ecofriendly di 3A Composites, con cui verranno realizzati tre differenti esempi applicativi: una valigetta prodotta con Dispa® da 2,4 mm, contraddistinto da una superficie bianca e liscia, per risultati di stampa brillanti; una tradizionale affissione realizzata con Dispa® Outdoor per promozioni in esterno di breve durata; la riproduzione di un’opera d’arte con Dispa® Canvas, con una texture assimilabile a una tela pittorica.

Durante l’evento i responsabili del Customer Experience Center Zund mostreranno live come ottenere risultati eccellenti lavorando questi materiali Dispa® con i plotter Zund. Interverrà, inoltre, un rappresentante di 3A Composites che fornirà dettagli tecnici sui supporti Dispa®, illustrandone proprietà e possibilità applicative.

Per agevolare la partecipazione alla presentazione, che durerà 40 minuti, Zund ha previsto 4 diverse sessioni a cui sarà possibile prendere parte gratuitamente previa registrazione al seguente link: https://www.zund.com/en/zuend-application-spotlight-2021.