Xerox protagonista del Salone della Cultura con l’iniziativa “Stampa il tuo libro”

Più di 13.000 pagine stampate, per oltre 80 scrittori emergenti e aspiranti autori: è con questi numeri che Xerox chiude con successo un’altra edizione del Salone della Cultura , che si è svolta a Milano lo scorso weekend, 19 e 20 gennaio.

Partner della manifestazione per il terzo anno consecutivo insieme a Mediagraf S.p.A., Xerox ha realizzato il sogno di decine di persone dando vita a versi, racconti, immagini ed emozioni che per la prima volta hanno preso forma sulle pagine di un vero e proprio libro. Attraverso l’iniziativa “Stampa il tuo libro”, infatti, chiunque nutrisse il desiderio di veder pubblicato il proprio ha potuto ritirarlo gratuitamente in 10 copie, rilegate e numerate, durante la due giorni appena conclusa.

A renderlo possibile è stato il sistema di stampa Xerox® Versant® 180 , con cordonatura, rifilo e stazione finitura a libretto, che con la sua facilità di automazione e versatilità consente di ottenere risultati di qualità su una vasta gamma di supporti e con tempistiche ottimizzate.

“Nel Belpaese popolo di santi, navigatori e poeti sono migliaia i neofiti di ogni età a cui piace cimentarsi nella scrittura”, dice il giornalista Umberto Torelli, tra i numerosi partecipanti all’iniziativa. “È dunque una bella soddisfazione uscire dal Salone della Cultura tenendo tra le mani una decina di copie cartacee frutto della propria creatività”.

“Repetita Juvant! Xerox non poteva certo mancare l’edizione 2019 del Salone della Cultura: si tratta di un appuntamento importante, che sta ormai diventando tradizione e in cui crediamo fermamente”, dichiara Daniele Puccio, Presidente e Amministratore delegato di Xerox. “Siamo orgogliosi e soddisfatti di aver partecipato ancora una volta a questa iniziativa di spicco per il panorama culturale milanese e italiano. Vedere una nuova generazione di scrittori stringere tra le mani il proprio libro è la conferma che carta e digitale, tradizione e innovazione possono unirsi in un connubio stimolante e sempre più attuale”.

Da sempre sinonimo di innovazione e qualità, Xerox è un partner consolidato del Salone della Cultura, di cui riflette i valori fondamentali di creatività e scoperta, investendo in programmi e progetti che contribuiscano al progresso della Comunità, sviluppando quindi prodotti e servizi in grado di aiutare non solo i propri clienti, ma chiunque creda nell’importanza del cambiamento condotto con consapevolezza dal punto di vista ambientale e sociale.