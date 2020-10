Xeikon presenta una nuova unità per la nobilitazione delle etichette

La soluzione Xeikon FEU offre agli stampatori e ai trasformatori di etichette la massima flessibilità per rispondere alle richieste dei proprietari dei marchi che desiderano etichette divertenti e creative di fascia alta, accattivanti ed esclusive. Dotata di capacità complete di finitura e nobilitazione digitali, la FEU di Xeikon si basa sulla tecnologia MGI e utilizza vernici spot UV, vernici tattili, laminazione, texture in 3D e ologrammi su un’ampia gamma di supporti, trasparenti su trasparenti, semplici materiali in carta e BOPP fino a carte naturali strutturate. La Xeikon FEU sarà disponibile in commercio in Europa da ottobre 2020.

Grazie all’unità Fusion Embellishment Unit di Xeikon, gli stampatori di etichette che dispongono di un portafoglio esistente di etichette per vino, birra di alta qualità, prodotti gastronomici, liquori e salute e bellezza saranno in grado di ottenere prove in modo rapido e semplice dei nuovi disegni, con conseguenti tempi di commercializzazione più rapidi. Questa soluzione economica che non richiede l’impiego di utensili e con tempi di configurazione ridotti offre livelli superiori di nobilitazione creativa con volumi ridotti di etichette. Grazie all’impiego della tecnologia inkjet, qualsiasi parte definita dell’etichetta può ricevere automaticamente la vernice spot UV con o senza effetti 3D in rilievo. Analogamente, per la laminazione, su una parte dell’etichetta digitale si può applicare una lamina mediante controllo digitale con o senza effetti 3D in rilievo con un livello di complessità ridotto rispetto al processo analogico.

La soluzione Xeikon FEU è di tipo stand-alone. In tal modo è possibile decorare materiali stampati ottenuti con diverse tecnologie. È inoltre in grado di prestampare la lamina sui supporti, rispondendo in tal modo alle numerose nuove esigenze dei proprietari di marchi relativamente ai disegni delle etichette. In alternativa, la Xeikon FEU può essere dotata di un’unità di fustellatura semi-rotativa che consente di produrre etichette con finitura e nobilitazioni complete.

“L’obiettivo di Xeikon sul lungo termine è di offrire ai propri clienti la più ampia gamma di prodotti in grado di affrontare la trasformazione digitale del settore della stampa. Partner di settori consolidati, come in questo caso le tecnologie digitali MGI, spesso dispongono di prodotti testati che si integrano perfettamente in questo processo di digitalizzazione. Con quest’ultima aggiunta al nostro portafoglio, uno dei principali vantaggi per i clienti sarà la disponibilità di tecnologie digitali integrate, fornite e supportate dal fornitore, il che garantisce la massima produttività lungo l’intero processo di produzione. L’offerta combinata di stampa e nobilitazione digitali consentirà agli stampatori di etichette di realizzare lavori di alta qualità in piccole o medie tirature a costi notevolmente inferiori e con tempi di commercializzazione più brevi”, conclude Filip Weymans Vice Presidente Marketing di Xeikon.