Xeikon Café Europe annuncia il programma per il 2019

Xeikon Café Europe, evento formativo e di networking multi-vendor in programma dal 26 al 28 marzo ad Anversa, Belgio, si sta profilando come l’appuntamento dell’anno per il settore delle etichette e degli imballaggi. Durante i tre giorni, ogni mattina si terrà una conferenza, seguita poi dal programma dell’Academy ogni pomeriggio. I visitatori potranno inoltre incontrare importanti fornitori del settore nell’area espositiva, dove si terranno giornalmente dimostrazioni dal vivo di applicazioni creative per etichette e imballaggi.

“Il programma della conferenza è pensato per ispirare,” commenta Danny Mertens di Xeikon Café, “mentre gli approfondimenti durante le sessioni dell’Academy si prefiggono di formare e informare circa tutti gli aspetti della produzione digitale: dal flusso di lavoro alla stampa, passando per la trasformazione e i supporti. È possibile accedere ai dettagli e alle informazioni pratiche sul programma con l’app dell’evento Xeikon Café, scaricabile qui. L’app aiuterà i visitatori a pianificare in anticipo e li guiderà durante l’evento. È utile anche consultare il sito Web di Xeikon Café, in particolare la libreria delle applicazioni, con indicazioni dettagliate per la produzione di tutte le applicazioni esposte nei precedenti Xeikon Café.”

Potenziamento della produzione digitale: il circolo virtuoso del successo

Mertens fa sapere che la conferenza offrirà una panoramica a 360° sulle tendenze, le sfide e le soluzioni nell’odierno mondo degli imballaggi, dal punto di vista del cliente, del marchio e dello stampatore. L’esperto di trend Aljan De Boer, di Trendsactive, è il relatore di spicco. “Gli interventi di Trendsactive sono tra i più prestigiosi nelle conferenze in tutto il mondo, e sono un vero e proprio intrattenimento intellettuale. I loro approfondimenti sull’evoluzione delle esigenze, dei valori e del comportamento dei consumatori consentono alle aziende di sviluppare strategie incentrate sulle persone” spiega Mertens. “Alla conferenza si potranno conoscere le ultime tendenze che influenzano il comportamento dei consumatori, compresi i millenial di cui tanto si parla, e quella cultura delle immagini cruciale per una comunicazione efficace nella società connessa di oggi.”

Inoltre, le esperienze di alcuni marchi illustreranno l’evoluzione dell’imballaggio dei brand e come la produzione digitale può aiutare un marchio a catturare l’attenzione del consumatore per prestazioni migliori sugli scaffali di vendita. Chiudono il cerchio gli stampatori, che spiegheranno come riescono ad anticipare le richieste relative agli imballaggi dei marchi in continua evoluzione grazie a scelte strategiche e tecnologiche mirate.

È tornata l’Academy

A grande richiesta, per ogni pomeriggio è in programma l’Academy: forum formativo aperto a tutte le tecnologie incentrato su applicazioni finali innovative. Fornirà un approfondimento sulle opportunità di aumentare il fatturato dal punto di vista sia del business sia della tecnologia. Una panoramica di tutte le sessioni Academy è disponibile nell’app dell’evento Xeikon Café.

Inoltre, i Business Talks aiuteranno i partecipanti a conoscere e approfondire le questioni relative al ritorno sull’investimento, mentre i Tech Talks saranno incentrati sulle caratteristiche tecniche di un’ampia varietà di applicazioni per gli utenti finali. Ogni sessione Academy è seguita dalla corrispondente dimostrazione tecnica su una delle macchine da stampa, che eseguirà applicazioni finali rilevanti. “Ciò offre ai partecipanti il livello di approfondimento necessario per mettere in pratica queste idee nel proprio business” commenta Mertens.

Applicazioni dal vivo

Come sempre, Xeikon Café comprenderà un’area espositiva con applicazioni dal vivo che illustrano la produzione digitale dall’inizio alla fine e offrono ai partecipanti l’opportunità di parlarne in modo approfondito con gli esperti. Queste comprendono applicazioni uniche come bicchieri in carta, sacchetti a fondo piatto, etichette in-mould sicure per prodotti alimentari, beni durevoli, etichette per prodotti per la cura del corpo multi-design con corrispondenza cromatica, imballaggi per prodotti farmaceutici e molto altro ancora.

“Siamo certi di offrire ancora una volta un programma esaustivo interessante per chiunque abbia a che fare con la produzione di imballaggi ed etichette” conclude Mertens. “Chi è interessato a conoscere le tecniche di stampa complementari a flessografia e offset scoprirà come il digitale può elevare la redditività delle attività di stampa. I partecipanti interessati ad avere contatti con altri innovatori del settore avranno la possibilità di scambiarsi idee su come sfruttare al massimo la propria produzione digitale. Infine, questa è un’opportunità da non perdere per i marchi e gli stampatori intenzionati a scoprire tecnologie e applicazioni nuove e individuare la tecnica di stampa digitale giusta per il proprio business.”

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.xeikoncafe.com, dove è inoltre possibile scaricare la app dell’evento Xeikon Café www.xeikoncafe.com/en/eventnews/12/54-download-the-xeikon-cafe-app. L’ingresso per i tre giorni di Xeikon Café Europe 2019 costa 200 €. Le iscrizioni saranno aperte a partire da lunedì 14 gennaio 2019.