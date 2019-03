Xeikon Café Europe 2019 presenta il programma Academy

Xeikon Café Europe 2019 l’evento programmato dal 26 al 28 marzo ad Anversa, in Belgio, presenta nuovamente la sua Academy formativa. Con un’analisi approfondita delle opportunità che generano fatturato da un punto di vista commerciale e tecnologico, il programma dell’Academy comprende anche una serie di sessioni parallele.

Le sessioni Business Talks aiuteranno i partecipanti ad acquisire le conoscenze e le informazioni sulle opportunità commerciali, mentre le Tech Talks pratiche si concentreranno sulle caratteristiche tecniche di un’ampia gamma di applicazioni per uso finale. Ciascuna sessione includerà o verrà seguita da una dimostrazione tecnologica con una delle macchine da stampa che stamperanno un’applicazione per utilizzo finale in base ai contenuti della sessione. Una panoramica di tutte le sessioni Academy è disponibile qui sotto oppure nell’app dell’evento Xeikon Café. Per installare l’app Xeikon Café, fare clic qui oppure scaricare l’app Eventmobi dall’iTunes store o da Google Play e immettere il codice “xceurope”.

“Xeikon Café Academy offre una preziosa opportunità di formazione per i partecipanti all’evento” spiega Danny Mertens di Xeikon Café. “L’obiettivo è fornire informazioni pratiche per sviluppare nuove opportunità commerciali e applicazioni in grado di fornire un valore aggiunto per i loro clienti. Sia le sessioni Business Talks che le Tech Talks illustrano anche il valore apportato al mercato dalla collaborazione tra tutti i partner di Xeikon Café, che condividono il proprio know-how tecnico, ottenendo un risultato più grande della semplice somma delle sue parti. Inoltre, integrando le sessioni di Academy con una dimostrazione dal vivo, i partecipanti otterranno le informazioni necessarie per acquisire idee realizzabili concretamente”.

Oltre al contenuto formativo di alta qualità dell’Academy, ogni mattina si terrà anche la Xeikon Café Conference con interventi di professionisti dei marchi e della stampa, tra cui il ricercatore di tendenze Aljan De Boer, e rappresentanti di DS Smith, Continental Foods, Tough Crowd, Eurocod, Leaderform e Tapecon.

Informazioni sul programma Academy: BUSINESS TALKS

Navigating through the digital opportunity (Farsi strada tra le opportunità digitali)

Sessione rivolta ai visitatori che desiderano aggiungere la tecnologia digitale al loro portafoglio di produzione di etichette e imballaggi o che vogliono aumentare la tecnologia digitale di cui attualmente dispongono. Questa sessione analizza una serie di opportunità offerte dal digitale per la crescita commerciale.

Perfecting the digital and flexo match (Integrazione tra tecnologia digitale e stampa flessografica)

Questa sessione aiuta i visitatori a stabilire quando può essere più efficiente usare la stampa digitale rispetto a quella flessografica od offset e fornisce informazioni sui modi in cui la produzione digitale può migliorare la redditività di un’attività di stampa tradizionale e aiutare ad acquisire più clienti.

Choosing the right print technology: drivers for success (La scelta della tecnologia di stampa più adatta: i catalizzatori per il successo)

La maggior parte dei trasformatori di etichette conosce la varietà di tecnologie di stampa digitale disponibili sul mercato, ma è anche consapevole delle caratteristiche e dei vantaggi specifici di ciascuna di esse? Questa sessione offre un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico per la scelta della tecnologia più ottimale.

Next-level digital production goals: how can you reach yours? (Obiettivi di produzione digitale del livello successivo: in che modo potete raggiungere i vostri?)

Si tratta di una sessione specialistica durante la quale verranno condivisi numerosi consigli e suggerimenti su come ottimizzare la produzione digitale, migliorare continuamente i processi riducendo tempi, scarti e costi e quindi incrementare i margini e i livelli di servizio.

Informazioni sul programma Academy: TECH TALKS

Unravelling the complexity of digital in-mould labels (Chiarire le complessità delle etichette digitali in-mould)

Questa sessione tecnica è dedicata al chiarimento del mistero e della complessità che circondano le etichette in-mould a elevato impatto e spiega in che modo la produzione digitale può essere integrata con la stampa tradizionale.

When food safety and quality matters: dry toner cost & application gains (Quando la sicurezza alimentare e la qualità sono importanti: costo del toner secco e i vantaggi delle applicazioni)

I relatori esporranno i vantaggi della produzione digitale con elettrofotografia a toner secco dal punto di vista tecnologico, oltre a elencare le caratteristiche specifiche per produrre etichette per applicazioni per alimenti, bevande, vini, alcolici e farmaci, che hanno esigenze particolari in termini di estetica e funzionalità.

Cost & application benefits of UV inkjet: get ahead with all you need to know (Costo e vantaggi delle applicazioni della stampa inkjet UV: ottenete un vantaggio sulla concorrenza con tutto quello che dovete sapere)

Questa sessione approfondisce la tecnologia inkjet UV per rispondere alle domande relative alle richieste e ai costi di produzione, in particolare quelli correlati alle applicazioni per uso domestico, industriale, dei beni durevoli e salute/bellezza.

Showcase of a hybrid solution for short-run carton & label production (Presentazione di una soluzione ibrida per produzione di astucci ed etichette in basse tirature)

La produzione digitale aiuta a rispondere alle sfide dei marchi per affrontare le esigenze legate alla stagionalità e all’evoluzione dei mercati. È addirittura più preziosa quando la produzione di basse tirature di diverse etichette e astucci viene integrata in un’unica tiratura grazie a processi di flusso di lavoro intelligenti e automatici.

Too hot to handle? How to unleash unlimited advertising on paper cups (Troppo complicato da gestire? Come generare messaggi pubblicitari sui bicchieri in carta

In questa sessione, i visitatori riceveranno le informazioni tecniche basilari sulla realizzazione di un bicchiere di carta e scopriranno come avvalersi delle loro attrezzature di stampa digitale per stampare messaggi pubblicitari su bicchieri di carta, garantendo al contempo la conformità ai principi di sicurezza alimentare.

Pouches, an opportunity beyond your labels (Le buste, un’opportunità oltre le etichette)

Uno dei tipi di imballaggio flessibile in più rapida crescita è quello delle buste stand-up, che spesso vengono considerati imballaggi di fascia alta. La produzione digitale consente agli stampatori e ai trasformatori di etichette di offrire un servizio esclusivo e di trarre vantaggio da volumi più bassi di qualità elevata e convenienti e da tempi di commercializzazione più brevi.

How smooth is your operation? Get business smart with end-2-end production (Quanto è fluido il vostro processo di lavoro? Rendete l’azienda intelligente con la produzione end-to-end)

Una sessione imperdibile per qualsiasi stampatore che desideri avvalersi della sua produzione digitale per ottenere risultati commerciali ottimali. Gli esperti discuteranno in modo approfondito della configurazione di una produzione di etichette digitali end-to-end in grado di integrare prestampa, stampa, trasformazione e controllo di qualità.

Hot right now: capitalize on digital heat transfer labels that stick (Di tendenza: capitalizzare le etichette digitali a trasferimento termico e adesive)

Che si tratti di articoli promozionali o di contenitori in plastica, la decorazione digitale con trasferimento termico può aprire nuove opportunità commerciali. Questa sessione analizza in dettaglio come avvalersi della produzione digitale per qualsiasi applicazione a trasferimento termico e come produrle in modo più rapido e con una qualità molto superiore.

The role of the designer in a successful packaging & label workflow (Il ruolo del designer in un flusso di lavoro efficiente per imballaggi e etichette)

Una sessione imperdibile per chiunque si occupi di prestampa. Affinché un flusso di lavoro sia efficiente ed efficace, il ruolo del designer responsabile di grafica, immagini, layout e del file del lavoro finale, è di innegabile importanza. Questa sessione tratta i principali punti problematici e le sfide tecniche e come affrontarli.

The new normal in digital colour management (Le nuove regole della gestione del colore digitale)

La domanda in aumento da parte dei marchi globali dell’uniformità cromatica a livello di area geografica e su supporti diversi rende ancora più complicato per gli stampatori flessografici di etichette ottenere una corrispondenza a livello di pixel dei colori dei marchi e dei colori Pantone. Questa sessione offre la risposta a come soddisfare in modo sicuro queste esigenze cromatiche.

Staying on top of new food safety regulations (Conoscere a applicare le nuove normative in materia di sicurezza alimentare) (sessione solo mercoledì 27 marzo)

La sicurezza alimentare è della massima importanza se si producono etichette o imballaggi per qualsiasi tipo di prodotto alimentare. Questa sessione fornisce informazioni sugli aspetti della sicurezza alimentare relativi a tutte le tecnologie, offrendo un aggiornamento sulle normative nuove ed emergenti.