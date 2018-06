Grandi successi per gli utilizzatori di lastre Kodak Flexcel NX in occasione dei 2018 FTA Europe Diamond Awards

Nove applicazioni di imballaggi premiate ai recenti FTA Europe Diamond Awards 2018 da parte della Flexographic Technical Association Europe (FTA Europe) sono state realizzate con lastre Kodak Flexcel NX. Inoltre il premio assoluto “Best in Show”, che viene conferito a un solo lavoro, indipendentemente dalla categoria alla quale partecipa, è andato all’azienda spagnola Wipak Ibérica. Il produttore di imballaggi ha vinto il primo premio per un’applicazione di stampa a banda larga su film (PET) nella categoria “Flexo Print on Film – Wide Web”. Le lastre Flexcel NX pronte per la stampa (spessore 1,14 mm) per questa applicazione vincente sono state fornite da Chemence Graphics, un fornitore di servizi di prestampa per imballaggi con sede a Barcellona.

“I lavori premiati ai FTA Europe Diamond Awards 2018 sono la dimostrazione dell’elevato standard di qualità che la flexo ha raggiunto in tutti i segmenti del mercato dell’imballaggio. Siamo ovviamente lieti che tanti riconoscimenti siano andati alle applicazioni prodotte con le lastre Flexcel NX “, ha dichiarato Grant Blewett, Global Sales Director Packaging, Kodak. “Con caratteristiche così innovative come NX Advantage e la tecnologia brevettata Advanced Edge Definition, la tecnologia Flexcel NX innalza il livello della stampa flessografica e per raggiungere prestazioni eccellenti, non solo nelle competizioni industriali ma anche nella produzione giornaliera, a vantaggio dei service di prestampa, degli stampatori flexo, dei produttori di imballaggi e dei proprietari dei marchi”.