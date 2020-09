Wifac è il nuovo agente OMET in Benelux

OMET ha ufficializzato la partnership siglata con Wifac B.V., nuovo agente esclusivo per l’area Belgio, Olanda e Lussemburgo per tutta la sua gamma di macchine da stampa. Wifac è attivo sul mercato della stampa a nastro stretto con un servizio a 360° rivolto agli stampatori che include macchine, materiali di consumo, pezzi di ricambio, consulenza ed assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il Gruppo Wifac opera da oltre 100 anni come player flessibile e partner esperto nelle industrie della grafica, del packaging e dell’alta intensità di dati. Wifac offre ai suoi clienti un’ampia gamma di prodotti di marchi rinomati e innovativi, e OMET si allinea perfettamente alla filosofia dell’azienda con sede a Mijdrecht (Olanda). I prodotti offerti, oltre alle linee complete di stampa OMET, vanno dai software di lay-out e workflow per macchine da stampa ai materiali di consumo per soluzioni di finitura, formazione e supporto tecnico 24/7.

“Serviamo i nostri clienti pensando e realizzando miglioramenti nella loro produzione e nella capacità di ottenere efficienza e competitività – ha dichiarato Marcel Otto, CEO di Wifac -. Lo facciamo attraverso la dedizione completa ed equilibrata dei nostri dipendenti, marchi, prodotti, soluzioni, know-how e servizi. Wifac non rappresenta solo numerosi marchi top di gamma, ma siamo anche produttori di inchiostri da stampa e chimica per stampa. Questo ci consente di fornire rapidamente soluzioni personalizzate ad alte prestazioni, con un ottimo rapporto qualità / prezzo”.

Wifac e OMET hanno appena firmato un accordo esclusivo, che offre a entrambe un enorme potenziale di azione in tutta l’area geografica coinvolta.

La presenza OMET in Benelux è già ben consolidata con diverse importanti installazioni realizzate negli anni – commenta Paolo Grasso, Head of Sales for OMET Printing Business Unit – ma vogliamo crescere ulteriormente e per questo motivo abbiamo scelto di lavorare con un partner professionale e tecnicamente preparato che sarà in grado di portare ai converter il know-how internazionale sviluppato da OMET e un’assistenza tecnica competente. La collaborazione con Wifac sarà estremamente vantaggiosa per tutti gli stampatori e i converter di quest’area.”