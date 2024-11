WEBINAR Nexpack – Umanex in collaborazione con Gifco

Nexpack – Umanex, Advisor specializzato in consulenza di direzione per il settore del cartone ondulato & packaging, organizza in collaborazione con GIFCO un webinar incentrato sull’utilizzo professionale di Chat GPT: “L’AI – CHAT GPT: il boost per il potenziamento consapevole delle performance professionali”.

Le AI (artificial intelligence) sono un processo irreversibile che si sta diffondendo in tutto ciò che è tecnologia, rendendo tutto e tutti più performanti, la più conosciuta è Chat GPT (Generative Pre-trained Transformer), una tecnologia di tipo generativo e alla portata di tutti, perché la possiamo avere sul computer, sul telefonino, sull’app, ecc., nelle versioni free (già sufficientemente performanti) o a pagamento, più professionali, potenti e con più funzionalità, in grado di supportare e migliorare le attività professionali dei diversi dipartimenti aziendali.

Il meeting rivolto agli associati Gifco (soci ordinari e trasformatori) si svolgerà su “Webex” Mercoledì 13 Novembre 2024 (ore 10.00 ÷ 11.30), chi è interessato può iscriversi tramite GIFCO oppure seguendo il percorso rapido attraverso il link https://www.nexpack.it/news-eventi/