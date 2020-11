Webinar Giflex sul “Futuro del packaging flessibile”

Mercoledì 11 novembre a partire dalla ore 11, Giflex, Gruppo Imballaggio Flessibile propone un webinar dal titolo “Il futuro del packaging flessibile”, perché, anche in un momento così difficile, è utile sapere che cosa potrebbe accadere nei mesi a venire.

“Discuteremo di legge di bilancio e di incentivi per le aziende con il vice Ministro all’Economia, Sen. A. Misiani; con il Direttore Tributario dello stesso Ministero parleremo di normativa di vantaggio fiscale per chi avvia progetti d’innovazione. A seguire avremo un quadro sulle principali iniziative in Europa sul tema plastica e sui principali provvedimenti che impatteranno sul settore dell’imballaggio flessibile.

Termineremo i lavori con una relazione sullo smart working e sulle possibilità che diventi una modalità abituale di lavoro nelle aziende”, commenta Italo Vailati Direttore di Giflex.

Cliccando al seguente link è possibile scaricare il PROGRAMMA

Per ulteriori informazioni potete scrivere una mail a info@giflex.it