Webinar Formalimenti: “Materiali e packaging monouso per il food&beverage: oltre la plastica”.

Un altro appuntamento con un FREE_LIVE-WEBINAR di Formalimenti per continuare ad approfondire le tematiche di tendenza del settore della ristorazione in questa fase di ripresa. Si parlerà di articoli e packaging per alimenti, in sostituzione delle plastiche monouso, in previsione della piena applicazione della direttiva SUP, prevista per il 2021.

Continuano gli appuntamenti gratuiti di Formalimenti per il settore Horeca e ristorazione, dopo quelli di aprile e maggio dedicati al Food Delivery e al Packaging per delivery e take away. Questa volta verrà dato spazio al tema dei materiali, articoli e packaging monouso, disponibili sul mercato, che sostituiranno quelli in plastica, con l’entrata in vigore della direttiva europea che vieterà il ricorso alla plastica monouso anche per il food&beverage.

Il corso, dal titolo “Materiali e packaging monouso per il food&beverage: oltre la plastica”, è organizzato in collaborazione con APCI, Food Contact Center e Contital. Si terrà in diretta il prossimo 6 luglio dalle 10.00 alle 13.00 sempre sulla piattaforma di formazione Formalimenti. Il webinar, grazie al supporto di Contital, è completamente gratuito.

“Si tratta di un’occasione di formazione e informazione con relatori d’eccezione, esperti del settore”, spiegano Elena Consonni e Francesca De Vecchi, fondatrici di Formalimenti, società di e-learning specializzata nella formazione a distanza per il settore alimentare.

Il webinar è interamente dedicato ad un tema che porterà una rivoluzione nell’ambito della ristorazione e in generale dei pasti fuori casa: quello della scelta degli oggetti e del packaging monouso, che con la piena applicazione della direttiva europea – prevista per il 2021 – dovranno sostituire gli articoli in plastica, oggi per lo più usati. Una scelta che deve considerare aspetti di costo, di praticità, di funzionalità, di sostenibilità ambientale e – importantissimo – di sicurezza. Tutti gli oggetti pensati per entrare in contatto con gli alimenti, infatti devono garantire la sicurezza del consumatore e non devono cedere all’alimento sostanze estranee.

La giornata si aprirà con un intervento di Roberto Carcangiu, presidente di APCI che tratteggerà un quadro delle sfide e delle opportunità a cui la ristorazione è chiamata a rispondere. Marinella Vitulli esperta di materiali a contatto con alimenti, di Food Contact Center, presenterà limiti e ambiti di tutti i materiali che potranno sostituire gli articoli monouso in plastica per alimenti nel delivery, take away e banqueting. Ciro Sinagra, direttore Ricerca e Sviluppo di Contital, presenterà le più recenti innovazioni in alluminio, pronte per sostituire in termini di sostenibilità, praticità e sicurezza gli oggetti in plastica che non potranno più essere usati in ambito Horeca dal 2021.

Per iscrizioni:

https://www.formalimenti.it/prodotto/live-webinar-materiali-e-packaging-monouso-per-il-foodbeverage-oltre-la-plastica/

cliccare su “acquista” (non è richiesta alcuna transazione) e completare la scheda di iscrizione.

Per informazioni: info@formalimenti.it