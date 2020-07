Webinar Flint Group, Soma e Marvaco: stampare imballaggi di alta qualità in modo sostenibile

Una carenza di risorse e il cambiamento climatico globale sono al centro dell’attenzione come tematiche importanti nell’industria dell’imballaggio. Questi problemi richiedono una risposta urgente da parte di tutti i partecipanti alla catena del valore degli imballaggi.

Flint Group ha collaborato con con SOMA e Marvaco per produrre in modo ecologico film stampati con gamma cromatica estesa, in alta definizione (EGP), campioni di film per supportare il webinar per il lancio della nuova macchina flexo di Soma, Optima2 CI. Durante il webinar del 9 luglio 2020 in tempo reale sono stati stampati due progetti.

Flint Group Flexographic ha supportato le demo di stampa fornendo la lastra flexo nyloflex FTS, molto versatile con punti a testa piatta incorporati; di Flint Group Packaging Inks il sistema d’inchiostri ONECode a base NC (nitro-cellulosa) per superfici e laminazione e bianchi a elevata opacità; di Marvaco (service flessografico leader nei paesi nordici, con oltre 70 professionisti operativi in Finlandia e in Svezia che gestiscono ogni anno oltre 20.000 bozzetti grafici per l’imballaggio) è stato utilizzato GreenerPrinting EGP (Expanded Gamut Printing) e una precisa simulazione colore PMS senza inchiostri speciali.

Nel corso di questo innovativo webinar tutti i partner hanno parlato del valore della stampa Full HD EGP su film, sottolineando l’importanza della partnership. In questa occasione le aziende hanno stampato due grafiche impegnative, facendo vedere cambi lavoro e le nuove Caratteristiche intelligenti della macchina Optima2 di Soma. Dimostrato anche il sistema di montaggio lastra con il sistema S-Mount e la taglierina-ribobinatrice della gamma Pluto, tutte fornite da Soma.