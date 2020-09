Webinar “Design e sostenibilità imballaggi – DESI”

L’industria cartotecnica e degli imballaggi è attraversata oggi da profondi cambiamenti e spinte innovative, mosso da driver importanti come sostenibilità ed economia circolare, tecnologie dirompenti Industria 4.0, nuovi paradigmi di progettazione e produzione, nuove normative. In questo quadro sempre più complesso e ricco di operatori e strumenti, sono richieste figure professionali altamente specializzate e aggiornate con conoscenze tecniche su materiali e tecnologie e allo stesso tempo con forti capacità progettuali orientate al cambiamento. Fondazione Democenter, Assografici ed ENIPG con il supporto tecnico scientifico di docenti universitari e professionisti propongono l’attivazione della prima edizione del corso di Alta formazione DESI.

Un percorso di alta formazione per rispondere alle sfide attuali della filiera cartotecnica/packaging.

Il via all’iniziativa sarà dato con il webinar gratuito di presentazione mercoledì 23 settembre dalle ore 16.00 alle ore 17.00.

La nuova proposta formativa nasce dall’esigenza di affrontare complessi paradigmi di progettazione e produzione in un’industria cartotecnica e packaging attraversata da profondi cambiamenti e spinte innovative, per creare figure professionali in grado di abbinare alta specializzazione, conoscenze tecniche di materiali e di tecnologie a capacità progettuali orientate all’innovazione e al cambiamento.

Il programma è disponibile in allegato, mentre per l’iscrizione occorre cliccare qui di seguito “ISCRIVITI AL WEBINAR” e registrarsi compilando i campi richiesti nel form.