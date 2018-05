Vola nel 2017 l’industria italiana delle macchine grafiche, cartotecniche e di trasformazione

Sfiorato il +30% sul mercato interno. E ora la fiera Print4All per la crescita internazionale

Ottime notizie per l’industria italiana delle macchine grafiche, cartotecniche e di trasformazione quando manca poco più di un mese a Print4All, la fiera internazionale che, dal 30 maggio al 1° giugno in Fiera Milano, vedrà il “made by Italy” protagonista a livello internazionale. Il fatturato del settore, nel 2017, ha raggiunto i 2,727 miliardi di euro, con una crescita dell’8,7% rispetto all’anno precedente, frutto di una super performance sul mercato interno. I dati comunicati dal Centro studi di ACIMGA relativi al consuntivo d’anno indicano un’espansione del 28,2% delle consegne domestiche, che hanno superato il miliardo di valore, andando anche a conquistare quote importanti rispetto alle importazioni, calate del 3,9%, a 538 milioni. Migliora il saldo commerciale, da +1.116 a + 1.177 milioni, e restano stabilmente al di sopra del 63% del fatturato le esportazioni, a 1,715 miliardi (-0,3%), consolidando la forte crescita (+10,9%) registrata l’anno precedente.

Crescono in modo significativo anche gli investimenti, con incremento di ben il 17,6% (nel 2016 c’era stata flessione dell’1,6%), che si riverbera positivamente sull’occupazione (+1,4%, a quota 7.450 addetti).

“La grande crescita sul mercato italiano è sospinta dal Piano Nazionale Industria 4.0, che ha determinato non solo un’accelerazione nel turn-over dei macchinari, ma sta imprimendo una svolta decisiva nel modo di produrre e di pensare l’intero processo industriale”, commenta Aldo Peretti Presidente di Acimga.

“Questi risultati sono frutto della sinergia vincente fra evoluzione organizzativa, sviluppo tecnologico e innovazione sviluppata dai costruttori italiani – spiega Andrea Briganti, General manager di Acimga -: con queste premesse ora puntiamo a cogliere grandi risultati sul fronte internazionale grazie a Print4All, la nostra fiera che ci permetterà di svolgere un ruolo da protagonisti. L’Associazione è capofila per l’internazionalizzazione della Federazione Carta Grafica: siamo in prima linea e viviamo con particolare partecipazione l’avvicinamento alla fiera, che calamiterà gli operatori più qualificati del mercato internazionale”. Fin dalla fase delle preregistrazioni, Print4All sta suscitando straordinario interesse che va ben oltre i confini nazionali, incentivato dalla Innovation Alliance di cui Print4All fa parte, insieme con Ipack-Ima , Plast, Meat-tech e Intralogistica Italia, che realizzerà in Fiera Milano un evento senza uguali nel mondo per completezza di esposizione e di contenuti.