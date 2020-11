Viscom Italia Hyper Reality è online

Il primo evento digitale dedicato interamente alla comunicazione visiva è on line e pronto per rilanciare il mercato, rafforzare le relazioni professionali, raccontare in anteprima le tecnologie e le applicazioni dei player del settore e far vivere a tutta la visual community nuove sperimentazioni di business.

Espositori e visitatori si potranno connettere a: https://hyperreality.viscomitalia.it e scoprire le novità del primo ed unico evento digitale dedicato esclusivamente per il mercato della comunicazione visiva, che si svolgerà live dal 17 al 18 novembre.

Un nuovo spazio virtuale pensato per una visual community tutta internazionale, una piattaforma alimentata dalla creatività tecnologica, una nuova esperienza di fiera, in continua evoluzione, per esplorare i trend del nostro presente e ricercare ed abbracciare gli scenari del business di domani. Viscom Italia Hyper Reality è ispirazione visiva, dialogo culturale e innovazione globale.

Reed Exhibitions Italia in questi duri mesi ha conosciuto le priorità e le sfide che si sono poste le aziende del nostro settore, vivendole in prima persona. Per questo ha sentito la necessità di offrire agli stakeholder del mercato, un nuovo evento interattivo per look & feel, contenuti, funzioni, qualità, design, all’insegna di uno spirito contemporaneo traducendoli in un ambiente tutto virtuale.

Grazie alla struttura modulare della piattaforma, l’evento garantirà diverse soluzione di visita. Ci si potrà connettere attraverso computer, tablet o smartphone. Ricercare e scoprire gli espositori presenti contattandoli tramite chat o programmando meeting 1 to 1, salvare i prodotti preferiti, ricevere suggerimenti di altri brand affini. Inoltre si potrà partecipare ad un ricco programma di talks ed eventi live, per esplorare i trend del mercato.

“Viscom Italia Hyper Reality con i suoi avanzati strumenti di match-making e di networking permetterà agli operatori ed aziende del settore di rilanciare le loro attività, superando le restrizioni in vigore oggi e in totale sicurezza, abbattendo qualsiasi genere di barriera. – dichiara Cecilia Montalbetti Exhibition Manager Viscom Italia – Siamo molto orgogliosi di questa nuova ed affascinante avventura digitale che offrirà un sistema inedito di incontro tra domanda e offerta, ponendo le basi per nuovi progetti e opportunità di sviluppo futuro del settore. Prepariamoci quindi a vivere una vera iper-sensorialità visiva!”

Oltre 55 le aziende iscritte ad oggi, che hanno aderito con entusiasmo al nuovo evento digitale, quali 3M, AGFA, B+B International, Bompan – Importatore esclusivo Mimaki, Brother Internationale Industrie Maschinen, Canon Italia, Colorcopy, Guandong, Elitron, Eurmoma, Fenix Digital Group, Liyu Italia , HP Italy, Oki Italia, Roland DG Mid Europe, Zund Italia e molti altri in arrivo.

Viscom Italia Hyper Reality non sarà solo un’opportunità per approfondire le novità tecnologiche e le applicazioni più creative, raccontate negli showroom virtuali degli espositori ma anche un momento di informazione, aggiornamento professionale, grazie ad una serie di appuntamenti quali talks, webinar ed eventi speciali coprotagonisti assoluti.

I Viscom Talks saranno il palcoscenico digitale dove tutto parla di tendenza, di innovazione ed eccellenza. Comprendono un programma di seminari e convegni che riunisce i massimi esperti dell’industria della comunicazione: opinion leader, professionisti, imprenditori illuminati e visionari. Scoprire il futuro della creatività è una questione di aggiornamento e condivisione, per questo si affronteranno diversi temi che spazieranno dal design all’architettura, dalla grafica al fashion, dalle strategie di business al packaging, dalle tecnologie 3D alle innumerevoli potenzialità della realtà aumentata e il mondo del retail del futuro. I Viscom Talks si arricchiranno anche dai webinar, organizzati da alcuni degli espositori iscritti, raccontando, tramite video proiezioni, le novità di prodotto e i servizi innovativi svelati in anteprima per la nostra community.

Il mondo del retail sarà protagonista assoluto a Viscom Italia Hyper Reality con due eventi speciali organizzati con la rivista Display Magazine. DIVA – Display Italia Viscom Award – il contest internazionale che premia i migliori display nel settore POP, Visual Merchandising e Shop Fitting. Una giuria di esperti insieme al voto del pubblico decreterà la DIVA 2020!

Elementaria è la mostra di prototipi di hi-design concepita per presentare le soluzioni espositive più creative per l’industria di marca nel settore fashion retail. Designer e artisti di fama internazionale si uniranno ad aziende produttrici di materie prime per proporre nuovi progetti di display e lanciare le tendenze future per il mondo del retail. HP Italia è technical main sponsor dell’iniziativa.

Vi invitiamo a scoprire all’interno della piattaforma: https://hyperreality.viscomitalia.it le modalità di partecipazione in qualità di espositori e vi ricordiamo che la registrazione come visitatori all’evento è gratuita e disponibile dal 3 di novembre.