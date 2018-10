Viscom Italia 2018 chiude con oltre 20.000 visitatori

Si è chiusa sabato 20 ottobre la 30esima edizione di Viscom Italia 2018 – Mostra Convegno Internazionale della Comunicazione Visiva – che ha animato i corridoi del padiglione 8/12 di Fieramilano, registrando 20.127 visitatori (+2% rispetto al 2017) e decretando un vero e proprio successo.

E’, infatti, sulla sfida verso nuovi mercati, sull’importanza della formazione, sull’esaltazione dell’eccellenza delle tecnologie e delle applicazioni e sull’internazionalizzazione che Viscom Italia ha centrato il suo traguardo contribuendo a delineare e rendere raggiungibili per tutti gli operatori obiettivi futuri, per migliorare le loro strategie aziendali.

“Sempre più addetti ai lavori vedono nella nostra manifestazione l’appuntamento principale per il settore e la loro presenza, in costante incremento, rivela lo straordinario dinamismo del comparto – ha dichiarato Massimiliano Pierini Managing Director Reed Ehibitions Italia. Abbiamo accolto visitatori ed espositori in una location che ogni anno diventa sempre più speciale, consentendoci di vivere tre giorni all’insegna della creatività e del business. Viscom Italia è sempre di più un evento di successo in cui fare affari e condividere esperienze con professionisti provenienti da tutta Europa”.

La manifestazione aveva come tema quest’anno il gusto di comunicare che è stato declinato nei grandi spazi destinati agli eventi, ai concorsi e alle mostre per approfondire le ultime novità del mercato e come vetrina delle nuove tendenze.

10 seminari, 17 relatori e più di 1.130 visitatori hanno seguito con grande interesse il programma dei convegni Viscom Talks, – realizzato con il coordinamento scientifico di Personalive. Uno spazio di pensiero che ha visto salire sul palco emozionanti storie di successo che hanno messo in evidenza come i diversi mercati dalla pubblicità al design, dalla brand industry al retail siano sempre di più influenzati dalle soluzioni della comunicazione visiva per realizzare progetti di business vincenti.

Una panoramica completa su quanto può offrire il mercato della comunicazione visiva ma anche un’occasione di confronto per trovare nuovi stimoli è arrivato dal Viscom Live. L’evento – ideato da Reed Exhibitions Italia e curato dall’architetto Paola Silva Coronel – ha raccolto tutte le tecnologie e le applicazioni derivate dal nostro settore dove i visitatori hanno potuto divertirsi sperimentando in prima persona applicazioni inusuali derivate dalla tecnologia e dai materiali della visual communication presentate da: 3M Italia (main sponsor) e dagli sponsor tecnici Brother Internationale, Industriemaschinen GmbH – Italian Branch, Cielle, Embroidery Service, Epson, Fenix Digital Group, Guandong/Alpac, Oki, Trotec e La Montina.

Grande successo di pubblico per la mostra Food Fiction, firmata dall’artista Marco Goran Romano nata in collaborazione con MOSTRO, il festival della grafica e il partner tecnico Canon Italia. L’esposizione ha voluto mettere in risalto non tanto l’immaginario del food ma una visione del tutto personale farcita di fiction e riferimenti letterari. La sua ricerca visiva, fatta di segni, armonia, simboli tradizionali, ha animato le sue illustrazioni generando empatia, evocando un mondo familiare solo in apparenza poiché al suo interno infonde modelli di novità con forme, colori e dettagli innovativi.

Creatività, tecnica, innovazione e design sono stati i veri protagonisti di Elementaria che ha messo in mostra 7 prototipi dedicate allo Sport & Fitness realizzate dai designer: Matteo Caimi, Cristian Visentin, Giorgio Gurioli, Marco Maggioni, Massimo Farinatti, Pablo Pinxit e con le materie prime degli sponsor ADREANI, ADVIPLAST, ISONOVA, MADREPERLA, PALRAM, PIGOMMA – GRUPPO SOGIMI, PRESSOPLAS. Hanno partecipano alla raw material gallery: MONTECOLINO, PAMA FLOCK.

Infine sono stati assegnati i premi ai vincitori della ottava edizione di DIVA, Display Italia Viscom Award, la competizione internazionale organizzata in collaborazione con Display Italia, che ha visto 23 soluzioni espositive per il punto vendita in gara. La giuria composta dalla presidente Cristiana Sormani – BAYER e ,Chiara Selvi – ADIDAS, Federico Panigati – DEBORAH, Alessandra Gri – MUTEC, Roberto Turina – OZ PLANTEN, Gianfranco Stefanelli – TUCANO hanno premiato le DIVA 2018.

Vincitori DIVA – Display Italia Viscom Award:

PREMIATI CATEGORIA DUREVOLE

1° posto – Fronteretro e Isonova – Dainese Group

2° posto – Organizzazione Orlandelli – Organizzazione Orlandelli

3° posto – Gatto Display – Brumani

PREMIATI CATEGORIA NON DUREVOLE

1° posto – Creative Srl – Redbox – Santàl-Parmalat 2° posto – Eurodisplay Design in Progress – GlaxoSmithKline (GSK Spa) 3° posto – Clab&Associati – Continental Italia Spa

PREMIATI CATEGORIA SHOP FITTING

1° posto – ABS Group – Guess

2° posto – Best Project Co. Ltd. – Panasonic

3° posto – Best Systems GMBH – Best Systems GMBH

PREMIO SPECIALE DIVA DESIGN Fronteretro – Ducati Motor Holding

PREMIO SPECIALE DIGITAL SIGNAGE

SIDAC – Metalsistem

PREMIO SPECIALE AZIENDA ESTERA Best Project Co. Ltd. – QR10 (serratura digitale)

Viscom Italia dà appuntamento alla 31esima edizione dal 10 al 12 ottobre 2019