Video intervista con Hiroshi Yoshioka, Presidente di Konica Minolta Italia

A seguito dell’inaugurazione della nuova sede di Konica Minolta Italia è stata realizzata una video-intervista con il presidente Hiroshi Yoshioka. Affrontare nuove sfide, come avviene nello sport, insieme al nuovo partner FC Internazionale Milano, investire sull’Italia e sui giovani per aiutare i talenti ad emergere attraverso, ad esempio, un nuovo centro di Ricerca & Sviluppo aperto a Roma, valorizzare ciascun dipendente con servizi e benefit personalizzati, offrendo un ambiente di lavoro dinamico e innovativo: queste sono solo alcune delle iniziative realizzate dall’azienda e che Hiroshi Yoshioka ha presentato in occasione dell’apertura all’interno del complesso “Green Place” in Viale Certosa a Milano. Konica Minolta ha deciso di allestire anche una nuova show room, chiamata Digital Imaging Square, che sottolinea l’impegno della società nei confronti dei clienti nell’ambito dei mercati della stampa professionale e industriale. Il nuovo centro di eccellenza permette ai clienti di conoscere praticamente le soluzioni Konica Minolta con dimostrazioni live.