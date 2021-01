Nuovo sistema di produzione lastre flexo: Vianord Engineering presenta Freedom

Vianord Engineering ha presentato il nuovo sistema di produzione di lastre completamente automatizzato Vianord Freedom 5.

Questo nuovo sistema consente a tutti i clienti di espandere rapidamente la propria capacità produttiva e garantisce un funzionamento redditizio grazie al prezzo interessante, ai bassi costi di manutenzione e all’elevato grado di affidabilità.

“Il sistema Vianord Freedom 5 offre a stampatori e service l’opportunità di rispondere in modo flessibile alle mutevoli esigenze di capacità e di espandere rapidamente le proprie capacità di produzione di lastre con un sistema affidabile che può contare sull’esperienza costruita su oltre 100 installazioni di sistemi Easy-to-Plate™. I nostri clienti possono beneficiare di una qualità eccezionale, grande affidabilità e di prezzo interessante”, commenta Riccardo de Caria, Presidente di Vianord Engineering.

Il nuovo processore ad alta produttività è accoppiato a sedici cassetti forno, due sezioni di finissaggio indipendenti e diciotto posizioni d’immagazzinamento delle lastre da stampa finite. Componenti affidabili, test approfonditi prima della consegna e un alto grado di standardizzazione garantiscono che il sistema funzioni in modo affidabile sin dal primo giorno. Inoltre parti di ricambio e pacchetti di manutenzione possono essere acquistati insieme al sistema.

Vianord Freedom 5 può fornire fino a sette lastre flessografiche di basso spessore pronte per la stampa di imballaggi flessibili ogni ora; che si traduce in 56 lastre finite ogni turno di produzione, di 8 ore.

Il sistema Vianord Freedom 5 è stato sviluppato sulla base della piattaforma di successo Easy-to-Plate ™, di cui ad oggi sono stati ordinati oltre 100 sistemi. Il primo sistema Easy-to-Plate ™ è in servizio per la produzione di lastre dal 2013.