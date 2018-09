VGL mette a segno la prima installazione nel Regno Unito della rivoluzionaria piattaforma Durst P5

Durst ha messo a segno la prima installazione nel Regno Unito della piattaforma Durst P5 presso il sito produttivo Smallmead di VGL, società di serigrafia e stampa digitale con sede a Reading nel Berkshire.

L’investimento di VGL nella sua prima stampante flatbed Durst P5 250 HS è volto a incrementare sensibilmente la capacità dell’impianto, quadruplicando la produttività rispetto al sistema di stampa che verrà sostituito e ad aumentare il proprio portfolio clienti e il catalogo prodotti.

VGL, realtà fortemente orientata agli investimenti nelle tecnologie più avanzate, è partner produttivo di clienti eterogenei che spaziano dalle grandi insegne alle fiere, dagli organizzatori di eventi ad aziende pubbliche e private come musei e compagnie ferroviarie. Il sistema P5 250 HS non è la prima stampante Durst in casa VGL; l’azienda, infatti, annovera un importante installato che ad oggi vede operativi presso lo stabilimento di Reading sette sistemi Durst: due stampanti Rhotex e cinque roll-to-roll. A questi andrà ad aggiungersi la nuova P5, contraddistinta da velocità di stampa in modalità due pass fino a 240 sqm/h e risoluzione fino a 1200 dpi.

“La tecnologia che stavamo utilizzando per la stampa su rigido era ormai obsoleta e necessitavamo di un upgrade tecnologico, soprattutto in termini di produttività. Dopo aver valutato attentamente le diverse soluzioni disponibili sul mercato, abbiamo scelto il sistema di ultima generazione Durst P5 dotato di tutti i requisiti che stavamo cercando”, commenta David Gray, Managing Director di VGL. “Sicuramente siamo rimasti colpiti dalle prestazioni di P5 in termini di produttività e risoluzione e siamo certi che questa tecnologia ci permetterà di soddisfare pienamente la domanda crescente di stampati su supporti rigidi, aprendoci a nuovi mercati”. Ricordando il grande evento Durst di presentazione mondiale della piattaforma P5, Gray aggiunge: “Lo stabilimento produttivo di Durst a Lienz è davvero impressionante. Ogni componente della macchina viene prodotto in quella fabbrica e questo è garanzia di qualità e affidabilità. Inoltre, Durst si contraddistingue per un servizio post-vendita e un customer care eccellente, che abbiamo già avuto modo di testare in questi anni di collaborazione. Un altro aspetto che abbiamo particolarmente apprezzato è la modalità scelta da Durst per la progettazione del sistema P5, ideato e realizzato grazie ad un accurato ascolto delle necessità dei clienti. P5 sarà sicuramente la nostra tecnologia di punta e rafforzerà ulteriormente il nostro rapporto con Durst“.

“Collaboriamo con VGL da diversi anni e anche per questo motivo siamo particolarmente lieti che proprio VGL abbia messo a segno la prima installazione di P5 nel Regno Unito”, commenta Peter Bray, Managing Director di Durst UK e Irlanda. “Questa piattaforma soddisfa pienamente le esigenze di VGL, realtà nota nel mercato per l’eccellente qualità dei suoi prodotti e siamo certi che avrà un ruolo attivo nel potenziamento tecnologico e nel vantaggio competitivo con cui VGL potrà proporsi al mercato.”

La Serie P5 è stata presentata in anteprima mondiale da Durst lo scorso febbraio a Lienz, in Austria. Oltre alle stampanti all’avanguardia, alle interfacce utente touch e alle funzionalità di assistenza remota di ultima generazione, il lancio ha coinvolto anche nuove soluzioni di workflow e software sviluppati internamente. Tutto è mirato e ottimizzato per massimizzare le prestazioni e il tempo di attività del parco macchine, oltre a garantire una flessibilità senza precedenti nella gestione dei lavori. Il modello Durst P5 250 HS è stato progettato per una produzione industriale ad alti volumi e per applicazioni che richiedono particolare qualità. Il sistema soddisfa cinque criteri fondamentali: produttività, affidabilità, workflow, versatilità e qualità di stampa.