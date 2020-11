Vetaphone iCorona il cuore pulsante del trattamento superficiale

Spesso accade, che in una macchina sia proprio una tecnologia poco affascinante a fare davvero la differenza: parlando di iCorona diamo la possibilità a una tecnologia che sta sempre dietro le quinte di andare sotto i riflettori!

Un trattamento corona è molto simile a un altro, giusto? No, è sbagliato, perché, a parte l’unità che eroga la scarica elettrica, è la potenza dietro di essa che la distingue dal resto.

Qui parliamo dell’ultima generazione di generatori iCorona di Vetaphone, un’anteprima dell’imminente promozione di questa tecnologia da parte dell’azienda, con i suoi vantaggi intrinseci unici.

Come per tanti aspetti della tecnologia, la parte che è visibile è sempre la più conosciuta e attira la massima attenzione. Il trattamento superficiale non è diverso da questo punto di vista, ma con Vetaphone, è il cuore pulsante al centro del sistema che distingue la tecnologia del pioniere danese da tutti i suoi concorrenti e quel cuore si chiama iCorona Generator. Modulare nella costruzione, iCorona è progettato per essere efficiente, aggiornabile e di facile manutenzione per offrire l’elevato grado di protezione per il futuro che oggi il mercato in evoluzione richiede. Tutti i componenti elettronici importanti sono integrati in un modulo facilmente accessibile, quindi la manutenzione è rapida e semplice e viene garantito un funzionamento più fluido e una maggiore durata, poiché tutte le parti vitali del modulo sono aggiornate alla tecnologia più recente.

Tutto questo è contenuto in un generatore molto compatto che ha un ingombro ridotto per soddisfare tutte le odierne esigenze di produzione, ha il marchio CE valido in Europa e quello UL per Stati Uniti e Canada. Il vantaggio di queste certificazioni è evidente: con l’approvazione in tutti i continenti, Vetaphone può costruire generatori iCorona senza bisogno di conoscere la loro destinazione finale, e questo significa che la consegna è più rapida e non ci sono problemi relativi all’omologazione o ai requisiti di alimentazione, che in genere prevedono 50Hz in Europa e 60Hz in America. iCorona è idoneo per entrambi e la sua tecnologia include anche un esclusivo sistema di feedback brevettato che abbina automaticamente Corona al supporto da trattare.

Come dev’essere per una tecnologia leader di mercato, il generatore iCorona di Vetaphone è facilmente controllabile. Il suo pannello iCC7 standard è intuitivo e compatto, rendendolo facile da usare per tutti gli operatori. Sono disponibili numerose opzioni di interfaccia per fornire configurazione e controllo centralizzati dall’Interfaccia uomo-macchina HMI) principale dell’attrezzatura. Il vantaggio della HMI centralizzata è che consente a un solo operatore di supervisionare la produzione, anche più linee contemporaneamente. Vetaphone fornisce consulenza software gratuita durante l’implementazione dell’interfaccia, che con feedback graduale fornisce all’operatore solo le informazioni richieste in quella fase, sebbene tutti i dettagli siano accessibili in qualsiasi momento.

Una storia di un orgoglioso pioniere assicura che i clienti Vetaphone possono avere grandi vantaggi utilizzando sistemi che sono una miscela perfetta di innovazione e tecnologia collaudata. Dal momento che i generatori iCorona sono in funzione in tutto il mondo, si può veramente dire che siano il “cuore pulsante” del trattamento delle superfici.