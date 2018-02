Uteco sarà Diamond Sponsor agli FTA Europe Diamond Awards 2018

FTA Europe ha confermato il supporto di Uteco che sarà lo sponsor Diamond degli FTA Europe Diamond Awards, il premio ideato per promuovere la qualità della stampa flessografica in tutta Europa. Il supporto di Uteco segue la sponsorizzazione del costruttore italiano al “Flexo Best Practice Tool Box”.

Ricordiamo che la cerimonia di premiaizone degli FTA Awards si terrà la sera di mercoledì 30 maggio 2018 presso l’hotel Barceló a Milano. Il nome delle società selezionate per essere premiate sul palco sarà annunciato a fine marzo, dopo la riunione della giuria e la valutazione.