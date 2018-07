Uteco raggiunge nuovi mercati: nuova Onyx XS per Akhtari (Sri-Lanka)

Nell’ultimo decennio lo Sri Lanka ha mostrato una forte crescita economica, diventando una delle economie più dinamiche dell’Asia. AKHTARI è uno dei principali produttori certificati ISO e FSSC di imballaggi flessibili. Fondata nel 1967 e situata a Colombo, AKHTARI è un’azienda in costante evoluzione grazie a soluzioni innovative per fornire prodotti sostenibili ed eco-compatibili, come le ultime borse biodegradabili e compostabili.

In questa ottica sempre più verde, AKHTARI ha appena installato una ONYX XS, la macchina da stampa flessografica tamburo centrale a 8 colori di UTECO GROUP per stampe di alta qualità. ONYX XS darà ad AKHTARI la capacità di soddisfare una porzione più ampia del mercato, consentendo un cambio di lavoro più rapido, riducendo gli sprechi e risparmiando energia.