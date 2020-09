Uteco-Kodak: va in Nord America la 3a macchina da stampa digitale Sapphire EVO M per imballaggi flessibili

La terza macchina da stampa UTECO Sapphire EVO M per la produzione di packaging flessibili ha iniziato il suo viaggio verso il cliente qualche giorno dopo aver superato i test di accettazione in fabbrica. E’ destinata a un’azienda del Nord America, dove verrà utilizzata per grandi quantità di lavori con medie/corte tirature. Altre macchine da stampa Sapphire EVO M sono già operative con ottimi risultati presso stampatori di packaging flessibili in Europa e Asia.

La terza macchina da stampa Sapphire EVO M è stata sviluppata congiuntamente da Uteco Group e Kodak. La macchina da stampa digitale a banda media consente agli stampatori di packaging flessibili di passare dai processi di stampa tradizionali a quelli digitali, ottenendo risultati di alta qualità uniti a straordinari risparmi in termini di tempo, preparativi e costi. Utilizzando la tecnologia a getto d’inchiostro continuo KODAK Stream e gli inchiostri pigmentati a base d’acqua e a basso costo di Kodak, la macchina da stampa digitale consente un’eccellente qualità di stampa CMYK su svariati supporti cartacei e film plastici. Sapphire EVO M supporta bobine con una larghezza massima di 650 mm e una larghezza di stampa fino a 620 mm. Con velocità di produzione di oltre 150 metri al minuto, è più rapida di qualsiasi altra soluzione digitale per supporti flessibili.

Il nuovo cliente ha scelto la macchina da stampa Sapphire EVO M perché offre la migliore produttività rispetto a qualsiasi altra macchina da stampa digitale a banda media e consente una produzione più redditizia di volumi fino a 20.000 m2 rispetto ai processi analogici. Un altro vantaggio fondamentale di Sapphire EVO M per il cliente consiste nei tempi di commercializzazione sostanzialmente più brevi. Mentre la produzione tramite i tradizionali processi analogici richiede normalmente due o più settimane, si stima che con la nuova macchina da stampa inkjet saranno sufficienti due giorni.

“Questo ultimo successo di vendita è la prova inconfutabile che le macchine da stampa Sapphire EVO dotate di tecnologie a getto d’inchiostro continuo ad alta velocità e d’inchiostro a base d’acqua di Kodak hanno tutte le carte in regola per diventare una delle soluzioni leader a livello globale per la stampa digitale di packaging flessibili”, afferma Randy Vandagriff, Vicepresidente Senior, Stampa, Eastman Kodak Company.

Aldo Peretti, Presidente e CEO di Uteco Group, aggiunge: “Siamo felici che la nostra macchina da stampa Sapphire EVO M entrerà presto in funzione per varie applicazioni nel segmento dei packaging flessibili in tre diversi continenti. In questo modo gli stampatori e i convertitori di packaging potranno rispondere al fabbisogno in costante aumento di produzioni in basse e medie tirature rapide, redditizie e di qualità da parte dei titolari di marchi.”