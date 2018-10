Una passeggiata con Guandong alla scoperta delle nuove potenzialità del floor graphics

Ormai è costume diffuso quello di passeggiare con gli occhi incollati agli smartphone, tanto che in America la ‘camminata tecnologica’ ha anche un nome ed è definita ‘zombie walk’. E se la comunicazione, come diceva un famoso spot di qualche anno fa, “è tutta intorno a te”, ecco che i pavimenti diventano oggi più che mai un media da tenere ampiamente in considerazione nella strategia multichannel. Un canale che però ha caratteristiche particolari rispetto a pareti e soffitti perché sottoposto costantemente a calpestio e quindi ad una più veloce usura.

Ancora una volta Guandong risponde alle tendenze emergenti con prodotti di ultimissima generazione, sviluppati ad hoc dal suo reparto R&D per questa specifica applicazione. Per dare voce ai pavimenti, l’azienda presenterà in anteprima a Viscom 2018 una gamma di nuovi supporti raccolti in una cartella speciale contenente sample e schede tecniche che verrà distribuita ai visitatori della kermesse milanese. Tra le proposte messe a punto per il floor graphics materiali speciali che soddisfano a tutto tondo le esigenze dei comunicatori anche più creativi: dai supporti per il carpet floor applicabili su tappeti e moquette ai materiali per il print&walk, ovvero comunicazioni short life per eventi e promozioni, fino al Mak Floor, totalmente antiscivolo (R13) e quindi idoneo per scale, pavimenti bagnati, superfici umide. Tutti materiali con prestazioni garantite. Per applicazioni destinate a durare a lungo nel tempo, si dovrà utilizzare lo speciale layer antiscivolo (R10) per la protezione di stampe eseguite anche su comuni vinili autoadesivi.

Come a Fespa, lo spazio espositivo Guandong a Viscom ospiterà uno storytelling materico con grandi immagini stampate su tessuto per retroilluminazione e un ampio ventaglio di applicazioni realizzate con i bestseller per lo Spot Decò come Dotty, la pellicola pensata per agevolare l’applicazione di vetrofanie e grafiche su superfici lisce, evitando antiestetiche bolle d’aria e pieghe; Wally, l’adesivo privo di colla, dotato di dot di silicone con piccole ventose (3.960 al mq) che aderiscono perfettamente a qualsiasi superficie, rendendolo auto-aggrappante. Immancabili anche soluzioni di recente presentazione come Mr. Magnus, la linea di materiali termoplastici in formato A3 Plus che comprende supporti tessili, magnetici e ferrosi, adesivi e non. Come a Berlino, anche lo stand milanese prevedrà un’area in cui le prestazioni dei materiali Magnus, contraddistinti da resistenza termica che supera i 160°, verranno messe alla prova live con sistemi di stampa laser e desktop UV.

“Mancano pochi giorni alla fiera, e in Guandong c’è già grande fermento”, racconta Fabio Elmi, marketing director di Guandong. “La nuova cartella dedicata al floor graphics è frutto di tanti mesi di lavoro e impegno per mettere a punto supporti davvero innovativi che possano offrire prestazioni inedite agli stampatori e ai comunicatori sempre più alla ricerca di soluzioni tecnicamente evolute per messaggi di grande impatto”.

Guandong sarà a Viscom 2018: Pad. 8 – Stand L0