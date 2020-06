Una dieta pronta nel cassetto: il rivoluzionario packaging creato da Smurfit Kappa Italia per Dietidea

Un imballo smart per un nuovo prodotto dietetico; un box che contiene tutto il necessario per una settimana di regime alimentare, perfettamente dosato e pesato. È la soluzione totalmente sostenibile realizzata per il marchio del Gruppo Riso Scotti.

Smurfit Kappa Italia, azienda leader nel packaging a base carta, ha creato il nuovo rivoluzionario imballo di Dietidea, il metodo ideato da Riso Scotti che comprende una linea completa di prodotti per mantenere una perfetta forma fisica nutrendosi in modo equilibrato, confezionati, dosati e pesati per essere consumati con la massima precisione ogni giorno della settimana.

L’idea nasce da una constatazione: secondo i dati della Federation of European Nutrition Societies (FENS), 8 persone su 10 iniziano una dieta, ma non la finiscono. Molti la abbandonano perché richiede tempo per fare la spesa, pesare tutti gli ingredienti e cucinare. Come trovare allora il modo di rendere la vita più facile ai volonterosi?

I designer di Smurfit Kappa Italia, lavorando insieme al cliente, hanno ideato un packaging monomateriale realizzato completamente in cartone che comprende una scatola all’interno della quale è riposta una sorta di “cassettiera” suddivisa in sette scomparti – uno per ogni giorno della settimana – dotati di maniglia, facilmente estraibili e reinseribili come un cassetto vero e proprio dove trovare il necessario per i vari pasti.

La scatola principale si chiude con due alette removibili per poter trasformare l’imballo in una dispensa pronta all’uso e offre al consumatore una “unboxing experience” molto semplice ma di grande impatto.

Nato per il canale ecommerce, il kit Dietidea viene venduto anche nelle farmacie e parafarmacie perché grazie alla struttura e alla grafica che “veste” la confezione, si presta a svolgere la funzione di elegante consumer packaging, ideale da esporre anche nel tradizionale punto vendita.

Il kit è stato ideato e progettato dal team di designer dell’Experience Centre di Smurfit Kappa Italia, il centro impegnato nello sviluppo di soluzioni di packaging sempre all’avanguardia, utilizzando tecnologie avanzate come la prototipazione in 3D e a disposizione dei propri clienti per offrire un servizio completo: dall’analisi dei bisogni al prodotto finito per un futuro del packaging sempre più sostenibile.

La realizzazione è stata affidata allo stabilimento di Massa Lombarda (Ravenna) specializzato in imballaggi in cartone ondulato con stampa offset. Il grande plus del kit Dietidea, infatti, oltre alla struttura, risiede nel materiale con cui è realizzato: solo 100% cartone, riciclabile, biodegradabile, sostenibile. Quindi monomateriale facilmente smaltibile anche perché la stampa in offset è stata eseguita senza uso di sostanze nocive per l’ambiente.

Il packaging Dietidea rientra nelle iniziative del progetto Better Planet Packaging, lanciato dall’azienda lo scorso anno che ha come obiettivo principale la progettazione e la realizzazione di soluzioni innovative e sostenibili alternative all’uso di materiali plastici. Un’esigenza sempre più sentita nel mondo dell’ecommerce, canale in cui le aziende venditrici devono rispondere a norme e criteri sempre più stringenti per la confezione dei propri prodotti. Un settore in cui Smurfit Kappa può mettere a servizio dei clienti la vasta esperienza grazie anche al contributo dei 26 Experience Centre attivi nei 4 continenti in cui l’azienda è presente.