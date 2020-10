Un autunno ricco di novità in Heidelberg Italia con presentazioni dedicate al mondo offset e digitale

Si apre una settimana importante in casa Heidelberg Italia, dove presso il Digital Experience Center di Bollate (Mi), saranno presentate al mercato italiano tutte le novità realizzate per la prossima drupa.

Particolare risalto verrà dato alle Speedmaster drupa generation, alla famiglia Versafire delle digitali di Heidelberg e si potrà assistere al lancio live, in anteprima mondiale, della nuova Scodix Ultra 2000.

L’evento della durata di tre giorni sarà l’occasione per fare il punto sull’evolversi del mercato della stampa dove il tradizionale e il digitale avranno insieme un ruolo sempre più sinergico nella modernizzazione di tutte quelle aziende che vorranno rinnovarsi per produrre uno stampato sempre più accattivante e soprattutto remunerativo.