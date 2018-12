Ulmex sigla un accordo in esclusiva con Rotec

Ulmex – leader nella fornitura di componenti tecnici, prodotti di consumo, apparecchiature, ricambi e servizi per il mondo del packaging, dell’imballaggio flessibile e della stampa flexo e rotocalco – annuncia la partnership con la tedesca Rotec, di cui sarà rivenditore esclusivo per l’Italia. L’accordo, ufficializzato in occasione di FlexoDay 2018, amplia ulteriormente la gamma di soluzioni ad alto tasso di innovazione dell’azienda padovana che vanta nel suo portfolio importanti collaborazioni con i migliori produttori internazionali.

Rotec, società del Gruppo Flint – leader mondiale nella produzione di inchiostro per la stampa -, progetta e realizza maniche porta clichè, adattatori e cover in fibra di vetro per la protezione degli anilox. Prodotti di ultima generazione tra i più apprezzati del mercato che da oggi saranno a disposizione degli stampatori flexo italiani grazie a Ulmex. Tra le nuove proposte commercializzate in esclusiva per il mercato nazionale, l’innovativa soluzione brevettata Rotec® Eco Bridge, destinata a macchine da stampa flessografiche e dispositivi per il montaggio di lastre. Rotec® Eco Bridge è un adattatore con un anello in metallo traspirante in grado di creare un cuscinetto d’aria per consentire un montaggio rapido e semplice delle maniche. Questo ponte riduce fino al 90% il volume d’aria richiesto e fino al 30% il rumore, migliorando sensibilmente la facilità e la rapidità di montaggio.

“Qualità e innovazione, insieme a un servizio tempestivo e customizzato, sono da 20 anni i punti di forza che contraddistinguono la nostra attività. Per questo selezioniamo solo produttori leader con l’obiettivo di assicurare ai nostri clienti le migliori soluzioni disponibili sul mercato” – afferma Angelo Maggi, Direttore Vendite Ulmex. “In ambito di stampa flexo, Rotec offre il meglio in fatto di materiali utilizzati, precisione assoluta nelle tolleranze dei diametri delle maniche, solidità della struttura e peso di maniche e adattatori inferiore rispetto ai concorrenti”. Tecnologia e prestazioni di alto livello garantite anche dall’essere parte integrante di un grande gruppo internazionale come Flint che investe costantemente in ricerca, sviluppo e innovazione. “La nuova collaborazione con Rotec è un’ulteriore dimostrazione del valore che il mercato riconoscere alla nostra organizzazione commerciale, qualificata e radicata sul territorio”, aggiunge Maggi. “Siamo già realtà di riferimento per moltissimi operatori del mondo flexo e rotocalco in Italia. L’ampliamento della nostra gamma con i prodotti Rotec ci permetterà di consolidare ulteriormente questi rapporti fiduciari che trovano fondamento nell’eccellenza dei nostri prodotti e del nostro servizio consulenziale”.

Con Rotec sale a 8 il numero dei brand rappresentati in esclusiva italiana da Ulmex, tra cui Zecher per gli anilox, Tkm Meyer per le racle, Flexo end Seals per le tenute, Fasnacht per i viscosimetri, Pavel per i compattatori e Laser Clean che, a gennaio 2019, sarà protagonista dell’Open House organizzato nell’headquarters padovano per la presentazione in anteprima europea dell’innovativa tecnologia per la pulizia degli anilox.