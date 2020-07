Ulmex: nuova gamma di maniche in elastomero di alta qualità

ULMEX amplia la gamma di soluzioni proprietarie prodotte internamente e commercializzate direttamente su tutto il territorio nazionale ed estero con la presentazione della nuova linea di sleeve in elastomero per stampa flessografica, che si affianca alla già apprezzata produzione on demand di tenute camere racla customizzate. Le maniche, messe a punto dal reparto R&D interno presso la sede di ULMEX in Germania, rappresentano la sintesi tecnologica degli oltre 20 anni di esperienza nel campo della stampa flexo e rotocalco e della spalmatura di inchiostri e vernici.

“Gli sleeve sono, insieme agli anilox, componenti essenziali per il corretto funzionamento dei sistemi di stampa, in grado di incidere sensibilmente non solo sull’affidabilità e sull’efficienza dell’intero processo produttivo, ma anche sulla qualità del prodotto finale”, spiega Angelo Maggi, Amministratore di ULMEX GmbH. “Per questo motivo nello sviluppo della nostra linea proprietaria abbiamo posto particolare attenzione sia alle tolleranze e robustezza delle maniche, sia a quelle del riporto in elastomero per il quale definiamo con la massima precisione il grado di rugosità della superficie e la durezza della mescola”. Inoltre, grazie all’utilizzo di una speciale formulazione di EPDM (Ethylene-Propylene Diene Monomer) di alta qualità, le maniche ULMEX assicurano una spalmatura e un riporto omogeneo e costante nel tempo su tutta la superficie. Studiati per garantire la stesura ottimale di qualsiasi tipologia di inchiostri, gli sleeve in elastomero sono utilizzabili anche per la stesura di vernici a base acqua, solvente e dei più recenti inchiostri UV/EB.

Tra i plus delle maniche ULMEX anche l’eccellente stabilità dimensionale che riduce il rischio di rigonfiamenti, prolungandone la durata e migliorando la resistenza all’abrasione. L’elevata qualità dei materiali impiegati e l’estrema precisione della lavorazione minimizza inoltre le battute dovute alle vibrazioni.

Per rispondere alle diverse esigenze produttive, la gamma di sleeve in elastomero firmata ULMEX comprende soluzioni con incisione laser ad alta risoluzione e non incise, con interspazio fresato, disponibili sia in versione standard sia in versione con strato comprimibile integrato. Inoltre, tutte le maniche possono essere dotate di rivestimento conduttivo, conforme alle direttive ATEX.