Ulmex arricchisce la gamma di prodotti e servizi per stampa offset piana e roto-offset

Da oltre 20 anni punto di riferimento per moltissimi operatori del settore, Ulmex è in grado di fornire l’eccellenza del mercato in fatto di accessori e consumabili di ultima generazione, selezionati accuratamente secondo elevati standard qualitativi e distribuiti in esclusiva forte di accordi commerciali con realtà leader del panorama internazionale. Tra esse le tedesche Baldwin e Oxy-Dry, specializzate nella produzione di impianti ausiliari e complementari delle quali Ulmex è partner ufficiale per la vendita di ricambi originali in Italia. Per questi brand, inoltre, Ulmex fornisce su tutto il territorio nazionale la manutenzione di sistemi di lavaggio dei cilindri in caucciù, sia a panno sia a spazzola, sistemi di bagnatura circolatori, antiscartini e forni.

In esclusiva italiana anche l’accordo siglato con TKM Meyer, leader nella produzione di materiali di logoramento per la piega di macchine roto-offset, ma anche di elementi di taglio per legatoria e confezione, perforatori antigrinza brevettati e racla altamente performanti per stampa flexo e rotocalco. Un’offerta unica a cui si affianca un’ampia gamma di componenti che Ulmex realizza on demand, come cinghie e pulegge piega fornite su misura per piega rotativa, già tranciate o smussate in base alle specifiche esigenze e quindi pronte per la saldatura a caldo.

Tra le soluzioni commercializzate in esclusiva per il settore della stampa offset piana anche i verniciatori in linea dell’americana Harris & Bruno, per i quali Ulmex propone non solo ricambi originali e interventi di assistenza a chiamata, ma anche interessanti contratti di manutenzione preventiva. Un servizio a valore aggiunto che assicura costantemente il perfetto funzionamento degli impianti attraverso il controllo periodico programmato dei parametri e delle performance delle apparecchiature.

“La nostra mission è offrire le migliori soluzioni disponibili sul mercato garantendo qualità, innovazione e completezza di gamma – afferma Angelo Maggi, Direttore Vendite Ulmex. “Per questo ci poniamo costantemente in ascolto dei clienti per comprendere e anticipare le esigenze produttive ed essere in grado di consigliare sempre la soluzione più efficace: dal ricambio al componente alternativo, fino all’intervento tempestivo dei nostri tecnici specializzati”.

Completano la gamma Ulmex di componenti e ricambi per stampa offset piana e roto-offset, gli anilox firmati Zecher, i prodotti Enpurex per la pulizia manuale dei cilindri anilox, il servizio di pulizia laser a domicilio degli anilox e i componenti di lubrificazione Bielomatik. Inoltre, al costante arricchimento del catalogo Ulmex abbina il valore aggiunto di una consulenza altamente specializzata e un’assistenza tecnica just in time, assicurata capillarmente in tutta Italia grazie a un magazzino assortito e a una rete commerciale che si estende lungo tutta la penisola.