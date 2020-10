Tutto pronto per i Roadshow esteri di Print4All Conference – Future Factory

Aperte le iscrizioni per gli incontri virtuali in Turchia, Regno Unito, Egitto e Algeria

Quattro tappe in quattro paesi per incontrare le community delle associazioni e delle imprese sui temi chiave di sostenibilità e industria 4.0.

Sono i Roadshow esteri di Print4All Conference – Future Factory che si terranno in streaming e toccheranno Turchia (4 novembre), Regno Unito (11 novembre), Egitto (10 dicembre) e Algeria (16 dicembre).

Un’occasione per le imprese italiane per farsi conoscere e attivare nuovi contatti in queste nazioni. Tre dei 4 paesi scelti sono tra i primi 20 importatori di macchine italiane per il printing, il packaging e il converting, mentre l’Egitto si candida a entrare nella top 20 con una crescita costante di acquisti dall’Italia prevista per i prossimi anni.

I roadshow seguono il successo di Print4All Conference del 24 giugno (oltre 1200 iscritti di

cui un terzo esteri) e faranno da ponte alla prossima edizione della Conference nel 2021 e alla fiera Print4All del 3-6 maggio 2022.

“I Roadshow rappresenteranno importanti momenti di confronto tra le imprese italiane e i

mercati internazionali – spiega il direttore di Acimga Andrea Briganti -. Abbiamo voluto fare uno sforzo organizzativo per permettere alle aziende di continuare a presidiare i mercati esteri, anche in questa fase della pandemia. Un progetto di promozione del ‘Made by Italy’ e di internazionalizzazione delle imprese che si unisce a quello fatto sulle tecnologie (con Roto4All del 23 ottobre a Firenze che sarà trasmesso in streaming con traduzione simultanea in inglese), agli incontri con le autorità dei paesi esteri (l’ultimo in Oman a luglio) e che ricomincerà a breve con le collettive nelle fiere estere, appena queste ripartiranno”.

I roadshow di Print4All Conference sono organizzati da Acimga, l’associazione di

Confindustria che rappresenta i produttori di tutte le tecnologie per la stampa, il packaging e il converting, con il supporto di ITA (Italian Trade Agency), l’agenzia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Per iscriversi ai roadshow