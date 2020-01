TRESU: nuova Customer Care Business Unit, per ridurre il costo della stampa

Il programma Customer Care di TRESU aiuta i clienti ad aumentare l’efficienza complessiva delle attrezzature (OEE), che incide sui costi di produzione e porta a una riduzione dei costi di stampa. Gli obiettivi principali dell’unità aziendale Customer Care di TRESU sono due: massimizzare i tempi di attività delle macchine e abbassare il costo della stampa.

Tutti i clienti di TRESU, compresi coloro che utilizzano sistemi di racla a camera, pompe e macchine da stampa, trarranno beneficio dal servizio di Customer Care, che ora include assistenza per la manutenzione sia ordinaria che preventiva.

“L’ambiente di produzione odierno è decisamente diverso da quello anche di soli pochi anni fa. Qualità ripetibile, tirature più limitate con breve preavviso, flussi di lavoro affidabili e tempi di attività ottimale sono ciò di cui oggi gli stampatori hanno bisogno per competere in modo efficace,” spiega Henrik Kristensen, vicepresidente, TRESU Ancillary e Customer Care. “Questi e altri aspetti, come la riduzione degli scarti e del consumo energetico, sono ciò che il nuovo programma di Customer Care contribuisce a offrire con un’assistenza esperta e tempestiva”.

Tra le caratteristiche del programma completo ricordiamo la Hot Line tecnica per assistenza urgente; la manutenzione programmata; l’assistenza ricambi e un “webshop” online con ricambi e materiali di consumo originali, pronti per spedizioni giornaliere.

In aggiunta a tali servizi, ci sono poi i programmi di gestione remota, gli aggiornamenti dei macchinari e la formazione pratica presso il centro di formazione e dimostrazioni di TRESU in Danimarca.

“Con il nuovo concetto di Customer Care e le funzionalità future previste, TRESU continua a consolidare la propria posizione di fornitore globale aiutando i propri clienti a ridurre i costi di stampa. I membri del nostro team sono impegnati ad aiutare i converter a massimizzare i tempi di attività, eliminare gli sprechi, accelerare e garantire una stampa ripetibile di alta qualità grazie a un programma di assistenza progettato per le loro esigenze”, conclude Ronni Nielsen, vicepresidente di TRESU Solutions.