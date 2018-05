Torna a Milano l’esposizione dedicata al packaging di lusso con oltre 200 espositori

Apre i battenti questa mattina a MiCO Milano Congressi la fiera dedicata al packaging di lusso, giunta alla sua seconda edizione, quest’anno con oltre 200 espositori

É tutto pronto per la seconda edizione di Packaging Première, l’unico evento in Italia dedicato al packaging di lusso, che torna a Milano dal 15 al 17 maggio in una nuova e più ampia location. A ospitare l’esposizione sarà infatti il MiCo Milano Congressi, uno spazio polifunzionale, conosciuto nel panorama fieristico per importanti manifestazioni e convegni di settore. La struttura si inserisce nella cornice del moderno e rivitalizzato quartiere di CityLife, già noto per la firma di architetti famosi e sede del più grande distretto urbano dedicato allo shopping in Italia.

Packaging Première non vuole essere una fiera, ma piuttosto un punto d’incontro privilegiato tra designer, produttori e grandi brand del settore luxury che riconoscano nel packaging le potenzialità di una comunicazione esclusiva e attenta ai cambiamenti in atto nel panorama dei prodotti d’alta gamma.

Negli 8000 mq di spazio saranno 203 gli espositori presenti, di questi 106 per la prima volta, provenienti da 12 paesi.

Nei tre giorni di manifestazione ampio spazio verrà dedicato ai 17 convegni che vedranno il coinvolgimento di importanti rappresentanti dei vari settori e che approfondiranno le diverse aree tematiche dell’evento: “cosmetica e fragranze”, “eccellenze alimentari” e “wine & spirits”.

“Il numero degli espositori è raddoppiato rispetto alla prima edizione e siamo molto soddisfatti di questo grande risultato. Questo ci fa capire sempre di più quanto il packaging sia ormai diventato un elemento imprescindibile e fondamentale in tutti i settori” – spiega Pier Paolo Ponchia, fondatore e presidente di Packaging Première – Tra le novità di quest’anno, oltre alla location rinnovata, i numerosi convegni con importanti professionisti di alto livello. Tutto questo fa di Packaging Première un evento esclusivo unico nel suo genere”

LA PACKAGING PREMIÈRE PAPER ART GALLERY

Altra grande novità di questa seconda edizione, la Packaging Première Paper Art Gallery: un esclusivo spazio dedicato all’esposizione delle opere in carta realizzate da 5 artisti di fama mondiale:

Elena Borghi – progetta e realizza allestimenti per vetrine, fiere, eventi, interior desing, pubblicità, shooting fotografici. Disegna su muri, carta e su ogni superficie dove possa scorrere il suo caratteristico tratto nero.

Caterina Crepax – architetto d’interni, scolpisce con la carta abiti sontuosi dai dettagli sorprendenti, raffinati oggetti del desiderio. Ama l’ironico gioco della metamorfosi, della trasformazione di materiali cartacei in “tessuti” preziosi.

Elisabetta Bonuccelli – l’origami è arrivato nella sua vita in maniera inaspettata, per una fortunata concatenazione di eventi. Dal 2014 ha aperto uno spazio creativo dedicato ai suoi progetti di carta per eventi, installazioni ed allestimenti, scatti fotografici, packaging, comunicazione.

Lorenzo Petrantoni – dalla passione per la grafica e dal fascino che l’800 esercita su di lui, nascono le sue immagini, realizzate con incisioni tratte da vecchi manuali e dizionari dell’epoca. Illustrazioni inconfondibili con le quali restituisce vita a parole, avvenimenti e personaggi altrimenti dimenticati. Vincitore di numerosi premi, ha collaborato con i più importanti quotidiani e riviste internazionali.

Patricia Sartori – artista e graphic designer. Permeata dalla dualità del gesto energico dell’espressionismo astratto e dalla precisione del segno grafico, riesce a trascenderli in composizioni equilibrate, in linea con il suo senso di eleganza. I colori rosso, nero e bianco, cari ai maestri del design italiano, impregnano spesso le sue tele.