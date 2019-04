Daniele Bernacchi è il nuovo Direttore Generale di MTC

Daniele Bernacchi è il nuovo direttore generale di M.T.C. srl, leader tecnologico per soluzioni di prodotti tissue piegati che, con Fabio Perini SpA e Engraving Solutions srl, fa parte della Business Area Tissue di Körber AG.

Bernacchi, dopo la laurea, ha ricoperto diversi ruoli all’interno dell’azienda di Porcari: partendo dal customer service è diventato in pochi anni responsabile di produzione, operations manager e dal 2018 responsabile di stabilimento.

Una conoscenza approfondita dell’azienda che ha permesso di delineare in poco tempo gli obiettivi di M.T.C. srl per i prossimi anni che, come commenta Daniele Bernacchi, sono: “Sviluppare l’azienda a livello mondiale grazie alle sinergie con Fabio Perini soprattutto in Cina, Stati Uniti e Brasile e approfondire aree per noi consolidate come Europa e Russia. Una sfida importante tanto che per raggiungere questi traguardi abbiamo appena inaugurato l’area R&D dove andremo a consolidare e sviluppare le idee del futuro”.

La nomina di Daniele Bernacchi si colloca dopo quasi due anni dall’integrazione nella Business Area Tissue di Körber AG dell’azienda. Un processo che ha portato M.T.C.srl, in pochi mesi, a rafforzarsi a livello globale grazie alla presenza capillare di Fabio Perini SpA. in Cina, Stati Uniti e in Brasile dove, tra l’altro, M.T.C. srl beneficerà dei lavori di ampliamento dello stabilimento di Joinville con una propria area dedicata.