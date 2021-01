Tipografia Vilcar rafforza il reparto digitale con una Heidelberg Versafire

“Tutto è iniziato con il desiderio dei nostri genitori di iniziare un’attività rivolta al nostro futuro, un’infanzia che per noi è legata all’aroma dell’inchiostro e al rumore dello Stellone e della Pianocilindrica”, ricordano Marco e Luca Roselli, titolari della Tipografia Vilcar, raccontando il percorso che, in quarant’anni di storia, ha portato la loro ditta ad essere oggi una realtà consolidata sul territorio. “Crediamo fortemente nel rinnovamento tecnologico e, avendo già scelto Heidelberg per innovare il nostro parco offset, è stato naturale scegliere la piattaforma Versafire per fare altrettanto nel digitale.”

Versafire è un progetto che si sviluppa su una ampia gamma di modelli a foglio, dal bianco e nero al CMYK, dal bianco prima della quadricromia a una vasta scelta di colori speciali. Con una risoluzione di 4.800 x 2.400 dpi e una nuova formula del toner, la digitale di Heidelberg si distingue per una costante qualità anche sui supporti più difficili come le carte martellate, i supporti plastici o metallizzati.

“I nostri genitori hanno condiviso con noi fin dall’inizio questo progetto, è stato un po’ come riaffermare il loro desiderio iniziale guardando al domani”, continuano i fratelli Roselli. “È indubbio che non sono più gli anni ‘70 e che il mercato oggi cambia repentinamente. Questa consapevolezza ci fa capire che la sfida è ardua, ma crediamo nel nostro lavoro, nella qualità e nell’innovazione, senza dimenticare i partner con i quali collaboriamo da oltre 40 anni. Tutto questo ci darà la spinta per crescere ancora, mettendo sempre il cliente al centro di ogni progetto.”

“Ritengo che la Versafire EV”, conclude Rinaldo Mattera, responsabile del Digitale in Heidelberg Italia, “faccia fare un ulteriore passo avanti alla Tipografia Vilcar, specialmente quando la quantità non è più un fattore determinante, mentre la qualità e la flessibilità lo sono sempre di più.”