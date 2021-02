Ticinoplast: nuovo logo aziendale e nuova ragione sociale

Ticinoplast SPA di Pogliano Milanese da oltre 50 anni estrude in bolla film di polietilene per il packaging alimentare, medicale e industriale. L’azienda è tra i principali leader tecnologici del settore e globalmente riconosciuta tra le più innovatrici nel mercato del flessibile. Ha una capacità produttiva di oltre 15.000 T/A, vende sia in Italia che all’estero ed è certificata ISO9001 e BRC GS Packaging Materials.

Anche durante la pandemia, la storica azienda milanese si è posta importanti obiettivi da raggiungere nei prossimi 5 anni. La continua trasformazione in atto nel settore, le necessità di rinnovamento e di crescita richieste da un mercato che esige prodotti sempre più attenti ai temi legati alla sostenibilità ambientale, ha portato l’azienda a sviluppare nuovi prodotti grazie anche a partnership nazionali ed internazionali. Gli obiettivi sono sempre più ambiziosi, il nuovo logo e il cambiamento di ragione sociale in S.P.A. sono solo i primi segnali di una nuova direzione che l’azienda sta intraprendendo.

“Stiamo vivendo un momento storico particolare, la sostenibilità e l’economia circolare non sono più concetti astratti ma parametri da rispettare in ogni progetto. Da alcuni anni stiamo sviluppando soluzioni per la progettazione e realizzazione di imballaggi flessibili mono materiali riciclabili, e prodotti biodegradabili e compostabili che possano soddisfare appieno le necessità di riciclabilità e riduzione in peso delle confezioni richieste dall’economia circolare. Crediamo fortemente nel lavoro di squadra e stiamo attivamente collaborando con qualificati ed importanti partners internazionali per attuare una vera rivoluzione in questo campo”, afferma Paolo Rossi AD di Ticinoplast.

Gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 anche attraverso il rinnovamento ed il rafforzamento professionale della squadra dei collaboratori dell’azienda, sono orientati allo sviluppo sostenibile e ad un modello economico rivolto sempre più alla salvaguardia dell’ambiente. Questa necessità è ormai riconosciuta da tutti ed è diventata imprescindibile.